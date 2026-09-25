MPJ-ja malazeze konfirmon notën e Ambasadës gjermane: Sqarimet t’i kërkohen Kuvendit
Sfondi: deputeti Ivan Vukoviq njoftoi dje se Sekretariati i Përgjithshëm i Kuvendit refuzoi kërkesën gjermane që kryetari i Komitetit të Bundestagut për çështjet e BE-së, Anton Hofreiter, të takojë më 30 shtator homologët e tij malazezë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi konfirmoi se ka marrë një notë verbale nga Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë, në lidhje me komunikimin e përfaqësisë diplomatike gjermane me Kuvendin e Malit të Zi.
Ministria nuk pranoi të komentojë përmbajtjen e komunikimit diplomatik, duke theksuar se komunikimi i drejtpërdrejtë i përfaqësive diplomatike me institucionet e vendit pritës është “segment i zakonshëm i praktikës diplomatike”.
Për sqarime eventuale, MPJ-ja i drejtoi pyetjet Kuvendit të Malit të Zi, si institucionit të cilit i ishte drejtuar drejtpërdrejt komunikimi.
Në sfond qëndron njoftimi i deputetit të DPS-së, Ivan Vukoviq, se Sekretariati i Përgjithshëm i Kuvendit kishte refuzuar kërkesën e Ambasadës gjermane për organizimin më 30 shtator të takimit mes kryetarit të Komitetit të Bundestagut për çështjet e BE-së, Anton Hofreiter, dhe anëtarëve të Komitetit kuvendor për integrimin evropian.
MPJ-ja theksoi njëkohësisht se Mali i Zi dhe Gjermania kanë “marrëdhënie shumë të mira dhe miqësore”, përfshirë mbështetjen e fortë gjermane për rrugën evropiane të Malit të Zi.
Burimi: Portal Analitika
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