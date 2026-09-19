Martha Diamond në Finlandë: solo-ekspozita e parë në Europë dhe më e madhja e saj hapet në Muzeun e Artit Sara Hildén
Mbi 70 piktura nga Trashëgimia Martha Diamond ekspozohen në Tampere nga 19 shtatori 2026 deri më 17 janar 2027 — homazh për artisten amerikane që pikturoi Nju Jorkun abstrakt.
Muzeu i Artit Sara Hildén në Tampere të Finlandës hap sot, më 19 shtator 2026, ekspozitën më të madhe personale të piktores amerikane Martha Diamond (1944–2023) — njëkohësisht edhe solo-ekspozitën e saj të parë në Europë. Ajo do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 17 janar 2027.
Në këtë retrospektivë paraqiten më shumë se 70 piktura me vaj nga koleksioni i Martha Diamond Trust, që përfshijnë krijimtarinë e artistes nga mesi i viteve 1970 deri në vitin 2008. Ekspozita është realizuar në bashkëpunim me Martha Diamond Trust dhe galerinë ndërkombëtare Thaddaeus Ropac (Salzburg, Paris, Londër, Milano, Seul), dhe është kuruar nga Sarianne Soikkonen, kryekuratore e Muzeut Sara Hildén, së bashku me Olivia Funk, drejtore e Martha Diamond Trust.
“Kemi veçanërisht krenari që kemi mundësinë të prezantojmë veprën e Martha Diamond për herë të parë në Europë — dhe në atë që është gjithashtu solo-ekspozita më e madhe e punës së saj deri më sot”, deklaroi kryekuratorja Sarianne Soikkonen.
Për më shumë se gjashtë dekada, Martha Diamond eksploroi raportin mes abstraksionit dhe peizazhit urban. Që nga vitet 1980, Nju Jorku u bë tema qendrore e krijimtarisë së saj — kullat e qiellgërvishtëseve, ritmi i qytetit, ndryshimet e dritës dhe të shkallës. Nga fundi i viteve 1980 ajo krijoi edhe piktura thjesht abstrakte, që evoluan nga kompozime plot ngjyra drejt veprave gjithnjë e më të thjeshtuara e monokrome. Por për artisten, thelbi nuk ishte tema, por vetë akti i pikturës — siç thoshte ajo vetë: “Nëse shpreh diçka, është se si punon peneli”.
Veprat e Diamond ruhen në koleksionet e përhershme të MoMA-së, Muzeut Whitney dhe Guggenheim-it në Nju Jork, ndër të tjerë. Në vitin 2017 ajo fitoi Çmimin “Anonymous Was A Woman”, ndërsa në 2020 themeloi një trust në emrin e saj për ruajtjen e trashëgimisë artistike. Tashmë trashëgimia e saj përfaqësohet edhe nga galeria Thaddaeus Ropac, e cila ka paralajmëruar se prezantimi i parë i punës së saj në Paris do të bëhet në vitin 2027.
Ekspozitën shoqëron edhe një katalog i pasur me ese të Kiko Aebi-t dhe Frank Rose, një poemë të Anne Waldman dhe një biografi të artistes të shkruar nga Ailsa McDougall.
Burimi: City of Tampere
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