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Ekspozita

“Turn the volume up!”: arti i protestës nga vitet ’30 e deri sot në Muzeun Nasher në Durham

Ekspozita e Muzeut të Artit Nasher në Universitetin Duke (Carolina e Veriut) mbledh vepra proteste të Kara Walker, Guerrilla Girls, Carrie Mae Weems dhe Robert Colescott — nga vitet 1930 e deri sot, me kuratore Xuxa Rodríguez.

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Muzeu i Artit Nasher në Universitetin Duke, në Durham të Karolinës së Veriut, ka hapur dyert e ekspozitës “Turn the volume up!”, një panoramë e gjerë e artit të protestës që nis nga vitet ’30 dhe mbërrin deri në ditët tona. Ekspozita, e kuruar nga Xuxa Rodríguez, kuratore e artit bashkëkohor në Nasher, mbështetet kryesisht në koleksionin permanent të muzeut dhe strukturohet në gjashtë seksione tematike, mes të cilëve “Remarks”, “Organize”, “Records”, “Dissents” dhe “Petition”.

Në mesin e artistëve pjesëmarrës janë disa prej emrave më të mëdhenj të artit amerikan: Kara Walker, Carrie Mae Weems, Guerrilla Girls, Chuck Close, Robert Colescott, Sam Durant dhe Marielle Plaisir. Një nga veprat kyçe të ekspozitës është kanavaca “The Wreckage of the Medusa” (1978) e Robert Colescott-it — një rilexim i “Trapit të Meduzës” së Géricault-së, i zhvendosur në Amerikën e epokës së Jim Crow-it, që flet me forcë për racizmin dhe diskriminimin.

Kara Walker paraqitet me një seri siluetash të personazheve të skllavëruar (2005), ndërsa Guerrilla Girls sjellin postera satirikë që denoncojnë diskriminimin në botën e artit — mes tyre edhe lista famëkeqe e vitit 1991 me galeritë më “bigote” të Nju Jorkut. Seksioni “Organize” përfshin postera të Bill Fick, përfshirë një që i kushtohet George Floyd-it, ndërsa kolazhi “J. Baker” (2020) i Marielle Plaisir ekspozohet për herë të parë.

Titulli i ekspozitës është huazuar nga himni i pionierit të hip-hopit KRS-One dhe hapet në një moment kur Shtetet e Bashkuara shënojnë 250-vjetorin e tyre. Mesazhi i kuratores Rodríguez është i qartë: të kritikosh Amerikën nuk do të thotë ta urresh atë — njerëzit duhet të flasin, të votojnë dhe të veprojnë. Ekspozita qëndron e hapur deri më 11 korrik 2027, në adresën 2001 Campus Drive, Durham, NC.

Burimi: USA Art News

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