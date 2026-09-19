Hapet në Nju Jork ekspozita «Sacred Splendor»: më shumë se 160 objekte arti hebraik dhe kristian, relikariet e Shën Vitusit dalin për herë të parë jashtë Europës
Nga 18 shtatori 2026 deri më 7 shkurt 2027, Muzeu Hebraik i Nju Jorkut vendos në dialog artin sakral hebraik dhe atë kristian të Europës mesjetare dhe moderne, me thesarë nga Katedralja e Shën Vitusit në Pragë — prezantimi më i gjerë i tyre i shfaqur ndonjëherë jashtë Europës.
NJU JORK – Muzeu Hebraik i Nju Jorkut hapi më 18 shtator ekspozitën «Sacred Splendor: Jewish Ritual Art and Christian Treasures from St. Vitus Cathedral in Prague» — një ngjarje e parë e këtij lloji që vendos në dialog për herë të parë artin sakral hebraik dhe atë kristian të Europës mesjetare dhe moderne të hershme. Ekspozita, e cila qëndron hapur deri më 7 shkurt 2027, ndriçon histori komplekse e të ndërlidhura përgjatë më shumë se gjashtë shekujsh dhe sjell mbi 160 objekte në një takim të rrallë muzeal.
Në qendër të saj janë relikarët kristianë të huazuar nga Katedralja e Shën Vitusit në Pragë — prezantimi më i gjerë i këtij thesari i shfaqur ndonjëherë jashtë Europës — krah thesareve hebraike të prezantuara për herë të parë në Shtetet e Bashkuara. Mes tyre janë objekte hebraike mesjetare nga depozita të fshehura gjatë periudhave të persekutimit, të mbetura të varrosura për shekuj me radhë: thesaret e Lingenfeld-it, Weissenfels-it dhe Środa Śląska bashkohen për herë të parë në SHBA. Në kontrast të fortë me to qëndrojnë relikarët kristianë të ruajtur me nderim nga kisha për qindra vjet — dy fate të ndryshme ruajtjeje që tani bashkohen në një sallë të vetme.
Narrativa e ekspozitës është e ankoruar në Pragë — kryeqytet fetar dhe politik në udhëkryqin e rrugëve tregtare të Europës Qendrore dhe një qendër kryesore mesjetare për prodhimin e artit sakral. Karli IV i Bohemisë e riformësoi Katedralen e Shën Vitusit në një mrekulli gotike dhe e pajisoi me relike të rëndësishme, duke porositur relikarë të hollë për t’i strehuar. Komuniteti hebraik i Pragës jetonte në afërsi të fqinjëve kristianë, duke zhvilluar traditat e tyre rituale krah njëri-tjetrit; ndonëse hebrenjtë ishin të ndaluar të bashkoheshin me repartet profesionale, artizanët kristianë punonin në të dyja komunitetet — të njëjtët muratorë kristianë ndërtuan Sinagogën Altneuschul të Pragës dhe manastirin e afërt të Shën Agnezës.
Një detaj i rrallë i ekspozitës: një Libër i Krishterë i Lutjeve dhe një Bibël hebraike e ilustruar nga punëtoria e iluminatorit bohemian të shekullit XV, Valentine Noh, shfaqen së bashku për herë të parë — dëshmi se të njëjtat duar artizanësh ushqenin devotshmërinë e dy feve. Ekspozita mbyllet në shekujt XVI–XVII, kur jeta rituale hebraike lulëzoi — me tre sinagoga të reja në Pragë dhe një kulturë të gjallë hebraike të shtypit.
Komponenti bashkëkohor përfshin veprën «tehillim» [Psalmet] (2018) të artistit Edmund de Waal — një kompozim qeramike, alabastri dhe gjethe ari që bashkëbisedon me fragmentet e thesareve hebraike mesjetare — si dhe instalime të artisteve Hannah Altman dhe Afruz Amighi. Ekspozita është kuruar nga Claudia Nahson dhe Abigail Rapoport në bashkëpunim me Jiri Fajt, dhe pason ekspozitën «Fragments of Memory» (Dresden 2024, Shkolla e Kalërimit të Kështjellës së Pragës 2026).
Burimi: The Jewish Museum
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