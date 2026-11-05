Maya Hawke, ylli i parë i filmit live-action «Magic: The Gathering»
Legendary Entertainment dhe Hasbro Entertainment e kanë zgjedhur aktoren e «Stranger Things» për përshtatjen kinematografike të lojës së famshme të letrave, me regji të Matt Johnson
Legendary Entertainment dhe Hasbro Entertainment kanë zgjedhur Maya Hawke për filmin e tyre të ardhshëm live-action bazuar në franshizën “Magic: The Gathering”, siç njofton TheWrap. Lajmi u raportua fillimisht nga Deadline.
Regjinë e filmit do ta marrë përsipër Matt Johnson, i njohur për “BlackBerry” dhe “Nirvanna the Band the Show”. Ai është gjithashtu i angazhuar të shkruajë skenarin së bashku me Noah Gardner (“Calls”, “Super 8”) dhe Aidan Fitzgerald (“Calls”).
“Magic: The Gathering”, që nisi në vitin 1993, hodhi themelet e zhanrit të lojërave me letra shkëmbimi dhe ka më shumë se 50 milionë fansa në gjithë botën. Universi i tij shtrihet në një multivers botësh fantazie dhe përfshin bashkëpunime me “Final Fantasy”, Marvel, “Star Trek”, “Dungeons & Dragons” dhe “The Lord of the Rings”.
Hawke do të shihet së shpejti në “The Hunger Games: Sunrise On The Reaping” të Lionsgate, në komedinë romantike “Wishful Thinking” të Graham Parkes dhe në serialin origjinal të Netflix “God Of The Woods”.
Kreditë e tjera të saj përfshijnë “Stranger Things”, “Inside Out 2”, “Asteroid City”, “Do Revenge”, “Once Upon a Time in Hollywood”, “Mainstream” dhe “Maestro”. Hawke përfaqësohet nga CAA dhe Untitled Entertainment.
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