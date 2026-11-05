Studimi: ndërlidhja elektrike Greqi–Qipro do t’u kursejë konsumatorëve 123–138 milionë euro në vit
Një studim i Universitetit Aristoteli të Selanikut vlerëson se përfitimet më të mëdha vjetore do t'i ketë Qiproja, ndërsa ndikimi për konsumatorët grekë do të jetë i vogël.
Ndërlidhja elektrike Greqi–Qipro (Great Sea Interconnector, GSI) pritet t’u sjellë konsumatorëve të energjisë përfitime vjetore prej 123 deri në 138 milionë euro, sipas një studimi të Universitetit Aristoteli të Selanikut, siç njofton Ekathimerini në artikullin e publikuar më 5 nëntor 2026 në orën 01:17.
Studimi u paraqit të martën në një konferencë të organizuar nga Instituti i Energjisë për Evropën Juglindore, nga profesori Pantelis Biskas i Departamentit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të universitetit. Sipas skenarëve të studimit, përfitimet për konsumatorët në Qipro variojnë nga 123 deri në 126 milionë euro në vit, ndërsa ato për konsumatorët në Greqi nga 5 deri në 14 milionë euro në vit; ndikimi për Greqinë përshkruhet si i papërfillshëm.
Njëri prej skenarëve, megjithatë, sugjeron se konsumatorët grekë mund të përballen me një kosto shtesë vjetore prej rreth 4 milionë eurosh — detaj që e bën shpërndarjen e përfitimeve mes dy vendeve pjesë të debatit për projektin.
Drejtues të operatorit grek të transmetimit ADMIE i thanë agjencisë Athens-Macedonian News Agency se analiza e vetë ADMIE-së kosto-përfitim arrin në përfundime më optimiste për përfitimet për konsumatorët grekë, pa dhënë një shifër të veçantë.
Përtej kursimeve, studimi veçon shfrytëzimin maksimal të energjisë së rinovueshme në Qipro, uljen e shkurtimit të prodhimit të gjelbër që sot nuk absorbohet dot, dhe fundin e izolimit energjetik të Qipros. Artikulli vjen një ditë pasi Athina dhe Nikosia ranë dakord të rifillojnë sondazhet për kabllon — por lajmi i këtij artikulli është vetëm studimi.
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