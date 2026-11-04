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04 Nën 2026
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Sony i bashkohet Lionsgate për filmin live-action “Naruto”: xhirimet nisin në pranverën e 2027-ës

Sony Pictures do të bashkëfinancojë dhe do të shpërndajë ndërkombëtarisht filmin live-action "Naruto" të Lionsgate, me regji të Destin Daniel Cretton, ndërsa xhirimet pritet të nisin në pranverën e vitit 2027.

· 2 min lexim

Sony Pictures i bashkohet Lionsgate për filmin live-action “Naruto”, përshtatje e mangës së njohur të Masashi Kishimoto-s, siç njofton TheWrap. Sony do ta bashkëfinancojë filmin dhe do të marrë shpërndarjen ndërkombëtare, pas një gare të fortë ofertash nga disa studio.

Lionsgate e ka miratuar zyrtarisht filmin dhe do të vazhdojë të mbikëqyrë zhvillimin dhe prodhimin e tij, ndërsa mban shpërndarjen brenda Shteteve të Bashkuara. Regjisori Destin Daniel Cretton, që vjen nga suksesi i “Spider-Man: Brand New Day” për Sony dhe Marvel, i cili ka arkëtuar 2.52 miliardë dollarë në gjithë botën, do të shkruajë skenarin, do të regjizojë dhe do të prodhojë filmin.

Xhirimet pritet të nisin në pranverën e vitit 2027, ndërsa ende nuk është shpallur një datë premiere. Përveç Cretton-it, si producentë do të jenë edhe Avi Arad, Ari Arad dhe Emmy Yu për Arad Productions, si dhe Cretton me Jeyun Munford për Hisako. Kastingu zyrtar nuk është shpallur ende.

Manga origjinale ka shitur mbi 250 milionë kopje dhe është kthyer në një markë shumë-miliardëshe, ndërsa anime-ja ka arritur publikun në mbi 145 vende e territore, sipas njoftimit të përbashkët të dy studiove.

Kryetari i Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, e quajti Sony-n partnerin e përsosur për këtë projekt, për përvojën e saj në manga dhe anime dhe për forcën globale të shpërndarjes. Tom Rothman i Sony-t tha se Lionsgate ka ndërtuar një përshtatje të nivelit A dhe se Sony është e nderuar që u zgjodh si partner, ndërsa Cretton, tifoz i vjetër i “Naruto”, theksoi se nën aksionin qëndron një histori me zemër, humor dhe humanizëm.

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