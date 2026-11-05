Jen Affleck kërkon divorc nga Zac Affleck pas shtatë vjetësh martese, ndërsa pret fëmijën e katërt
Ylli i "The Secret Lives of Mormon Wives" paraqiti kërkesën për divorc më 3 nëntor në një gjykatë në Utah, sipas dokumenteve të siguruara nga People; çifti ka tre fëmijë dhe pret të katërtin.
Jen dhe Zac Affleck po i japin fund martesës së tyre. Siç njofton People, ylli 27-vjeçar i serialit “The Secret Lives of Mormon Wives” paraqiti kërkesën për divorc nga bashkëshorti i saj 30-vjeçar të martën, më 3 nëntor, në Gjykatën e Qarkut të Katërt Gjyqësor në Provo të Utah-s, sipas aktit të siguruar nga revista; lajmin e dha i pari TMZ.
Çifti u njoh në vitin 2018 përmes aplikacionit mormon të takimeve Mutual dhe në fillim të vitit 2019 Zac iu ul në gjunjë Jen-it në Top of the Rock në Nju Jork. Ata u martuan po atë vit, në qershor, dhe gjatë martesës u bënë prindër të tre fëmijëve: vajzës Nora në nëntor 2021, djalit Luca në korrik 2023 dhe vajzës Penelope në verën e vitit 2025. Në qershor, Jen njoftoi se pret fëmijën e katërt, me fotografi nga një set i shtatzënisë ku mbante barkun me duar.
Sipas raportimeve të ditës, Jen ka paraqitur edhe një plan të propozuar prindërimi për fëmijët, por detajet e kërkesës mbeten private: në dokumente nuk jepet arsyeja e ndarjes dhe as marrëveshja e kujdestarisë që ajo kërkon. Asnjëri nga të dy nuk e ka komentuar publikisht ndarjen deri tani.
Seriali i Hulu-t i ka dokumentuar prej kohësh momentet e vështira të çiftit. Në sezonin e parë, në vitin 2024, shikuesit i panë të ziheshin për bixhozin e Zac-ut dhe për vendimin e saj për të marrë pjesë potencialisht në një shfaqje të Chippendales në Las Vegas, ndërsa vetë Jen tregonte atëbotë se kishte hyrë në xhirime me marrëdhënien “në një vend të lëkundur” dhe se të dy kishin qenë në terapi “pa pushim”. Në sezonin e dytë çifti kaloi një periudhë të ndarë, pikërisht kur zbuluan se Jen ishte shtatzënë me fëmijën e tretë.
Edhe pas pajtimit në sezonet e treta dhe të katërta, tensionet vazhduan: në sezonin e pestë, të xhiruar në fillim të vitit 2026, ata u përplasën për aspiratat e Jen-it në karrierë. Në gusht të këtij viti, vetëm pak javë para shfaqjes së sezonit dhe dy muaj pas njoftimit të shtatzënisë së katërt, Jen i tha People se ajo dhe bashkëshorti po kalonin shumë kohë duke punuar për marrëdhënien e tyre, ndërsa ajo përballej me depresionin para lindjes dhe probleme shëndetësore në tremujorin e parë. “Nuk do ta kisha mbijetuar tremujorin e parë pa të”, tha ajo atëherë — por mesa duket, përpjekjet nuk mjaftuan.
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