Scalise shpall kandidaturën për kreun e republikanëve në Dhomë, përballje me Jim Jordan pas tërheqjes së Johnson-it
Udhëheqësi i mazhorancës në Dhomën e Përfaqësuesve, Steve Scalise, njoftoi të mërkurën se do të kandidojë për udhëheqës të pakicës republikane në Kongresin e ri, duke hapur një përballje me kryetarin e Komitetit të Drejtësisë, Jim Jordan, vetëm disa orë pasi kryetari Mike Johnson bëri të ditur se nuk do të kandidojë për postin.
Në një letër drejtuar kolegëve, Scalise tha se zgjedhjet e mesmandatit të së martës shkuan “shumë më keq nga sa priste secili prej nesh”, siç njofton Louisiana First News. “Kemi luftuar fort dhe e kemi dhënë gjithçka në fushë, por qartë nuk arritëm të sfidonim historinë. Pa dyshim, kjo është një kohë sfiduese për konferencën tonë, por tejkalimi i vështirësive nuk është gjë e re për mua”, shkroi ai.
Scalise, numri dy i Johnson-it, e bëri njoftimin vetëm disa orë pasi kryetari i Dhomës u tha stafit të tij se nuk do të kandidojë për udhëheqës të pakicës, pasi demokratët rimorën mazhorancën në të dyja dhomat. Në letrën e tij, siç raporton Daily Caller, Scalise u zotua për unitet dhe strategji: “Jam gati të udhëheq që nga dita e parë dhe të hartoj rrugën tonë drejt rikthimit në mazhorancë”, ndërsa paralajmëroi se demokratët do të nisin “axhendën më radikale të mbikëqyrjes në vite”, me hetime ndaj presidentit Trump, familjes së tij dhe zyrtarëve të kabinetit, dhe se republikanët do të koordinojnë mbrojtjen në të gjitha komitetet.
Përballë tij do të jetë Jim Jordan i Ohajos, i cili shpalli kandidaturën me një letër “dear colleague”, duke e paraqitur veten si “të provuar në betejë” dhe duke thënë se republikanët nuk kanë pasur një plan të qartë, siç njofton The Columbus Dispatch. Jordan, themelues i grupit konservator Freedom Caucus, u rizgjodh lehtësisht në distriktin e tij me gati dy të tretat e votave.
Të dy janë rivalë të vjetër: në vitin 2023, pas rrëzimit të kryetarit Kevin McCarthy, të dy kandiduan për postin e kryetarit, Dhoma mbeti tri javë pa kryetar dhe në fund u zgjodh pikërisht Johnson-i, atëbotë pak i njohur. Zgjedhjet e brendshme republikane për lidershipin mbahen të martën, më 10 nëntor. Demokratët, ndërkohë, pritet ta zgjedhin udhëheqësin e tyre Hakeem Jeffries si kryetarin e ri të Dhomës.
Scalise, 61 vjeç, përfaqëson distriktin e parë të Luizianës që nga viti 2008; ka qenë organizator i mazhorancës (whip) nga 2014-a, organizator i pakicës në vitet 2019-2022 dhe udhëheqës i mazhorancës që nga 2023-shi. Në vitin 2017 ai u plagos rëndë nga një sulmues gjatë stërvitjes së ekipit të bejsbollit të Kongresit dhe u rikthye në detyrë pas një rikuperimi të gjatë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.