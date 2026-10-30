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30 Tet 2026
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Raportoi se mori mesazh kërcënues dhe me përmbajtje të urrejtjes në Facebook, rasti po hetohet nga Specialja Mbërrijnë në Shqipëri 5 mijë kamera trupi për policët Mbërrijnë 5 mijë kamera trupi për Policinë e Shtetit, monitorimi do të bëhet nga Sallat Operative NBA/ Cam Boozer shkruan historinë, “rookie” i Grizzlies thyen rekordin e LeBron James Protestat e studentëve, ambasadorja e BE nga Elbasani: Dhuna nuk mund të jetë mënyra e shprehjes së pakënaqësive
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Kronika

Mbërrijnë 5 mijë kamera trupi për Policinë e Shtetit, monitorimi do të bëhet nga Sallat Operative

· 1 min lexim

Rreth 5 mijë kamera trupi kanë mbërritur në Shqipëri dhe pritet të shpërndahen në të gjitha drejtoritë vendore të Policisë së Shtetit, duke nisur nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë.

Pajisja me kamerat e reja do të nisë fillimisht me efektivët e Policisë Rrugore, të cilët do t’i mbajnë ato gjatë gjithë kohës së shërbimit. Më pas, procesi pritet të shtrihet në të gjitha strukturat e tjera policore në vend.

Një nga elementët kryesorë të këtij sistemi është mundësia e aksesimit të drejtpërdrejtë të kamerave nga Sallat Operative të Policisë. Parashikohet që kamerat të mund të aktivizohen dhe të monitorohen nga salla përkatëse, pa i lënë efektivit mundësinë për të ndërhyrë në regjistrimin e pamjeve.

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