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30 Tet 2026
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Raportoi se mori mesazh kërcënues dhe me përmbajtje të urrejtjes në Facebook, rasti po hetohet nga Specialja Mbërrijnë në Shqipëri 5 mijë kamera trupi për policët Mbërrijnë 5 mijë kamera trupi për Policinë e Shtetit, monitorimi do të bëhet nga Sallat Operative NBA/ Cam Boozer shkruan historinë, “rookie” i Grizzlies thyen rekordin e LeBron James Protestat e studentëve, ambasadorja e BE nga Elbasani: Dhuna nuk mund të jetë mënyra e shprehjes së pakënaqësive
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Kronika

Mbërrijnë në Shqipëri 5 mijë kamera trupi për policët

· 1 min lexim
5 mijë kamera trupi

Rreth 5 mijë kamera trupi (Body Cam) kanë mbërritur në Shqipëri dhe pritet të shpërndahen në të gjitha drejtoritë vendore të Policisë së Shtetit.

Procesi do të nisë fillimisht në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, ku kamerat do t’u jepen efektivëve të Policisë Rrugore. Ata do t’i mbajnë pajisjet gjatë gjithë kohës së shërbimit.

Më pas, përdorimi i kamerave pritet të shtrihet edhe në strukturat e tjera të Policisë së Shtetit në të gjithë vendin.

Një nga veçoritë kryesore të këtij sistemi është se kamerat do të mund të kontrollohen drejtpërdrejt nga Sallat Operative të Policisë. Kjo do të thotë se ato mund të aktivizohen dhe të monitorohen nga salla përkatëse.

Sipas mënyrës së funksionimit të parashikuar, efektivët nuk do të kenë mundësi të ndërhyjnë në regjistrimin e pamjeve apo t’i fshijnë ato.

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