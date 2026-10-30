NBA/ Cam Boozer shkruan historinë, “rookie” i Grizzlies thyen rekordin e LeBron James
E ardhmja e NBA është në duart të sigurta ndërsa beteja për titullin “Rookie of the Year” (Debutanti i Vitit) do të jetë më e ndezur se kurrë.
Pas debutimit mbresëlënës të një talenti si AJ Dybantsa me ekipin e Ëizards radhën për të shkëlqyer e kishte Cameron Boozer. Lojtari i Memphis ishte protagonist absolut natën mes të enjtes dhe të premtes në fitoren e Grizzlies përballë Portland Trail Blazers me shifrat 124-103.
Boozer dëshmoi se është një lojtar i gjithanshëm duke shënuar 18 pikë, duke kapur 12 topa në tabelë dhe duke dhënë 12 asiste. Ai u bë lojtari i dytë më i ri në historinë e NBA-së që arrin një “triple-double”.
Në moshën 19-vjeçare e 103 ditë, Boozer theu rekordin e Jamesit, i cili sipas NBA.com kishte arritur “triple-double”-in e tij të parë në moshën 20-vjeçare e 20-ditëshe, gjatë sezonit 2004-05. A.V.
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