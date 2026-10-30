☁️
Tiranë 20°C · Vranët 30 Tetor 2026
S&P 500 7,720 ▼0.3%
DOW 52,343 ▼0.25%
NASDAQ 26,185 ▼1.38%
NAFTA 103.99 ▲1.95%
ARI 3,974 ▼1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
₿ CRYPTO
BTC $77,494 ▼ -3.18% ETH $2,235 ▼ -3.6% XRP $1.2502 ▼ -2.95% SOL $96.7100 ▼ -3.59%
S&P 500 7,720 ▼0.3 % DOW 52,343 ▼0.25 % NASDAQ 26,185 ▼1.38 % NAFTA 103.99 ▲1.95 % ARI 3,974 ▼1.43 % S&P 500 7,720 ▼0.3 % DOW 52,343 ▼0.25 % NASDAQ 26,185 ▼1.38 % NAFTA 103.99 ▲1.95 % ARI 3,974 ▼1.43 %
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
30 Tet 2026
Breaking
Raportoi se mori mesazh kërcënues dhe me përmbajtje të urrejtjes në Facebook, rasti po hetohet nga Specialja Mbërrijnë në Shqipëri 5 mijë kamera trupi për policët Mbërrijnë 5 mijë kamera trupi për Policinë e Shtetit, monitorimi do të bëhet nga Sallat Operative NBA/ Cam Boozer shkruan historinë, “rookie” i Grizzlies thyen rekordin e LeBron James Protestat e studentëve, ambasadorja e BE nga Elbasani: Dhuna nuk mund të jetë mënyra e shprehjes së pakënaqësive
Menu
Sporti

NBA/ Cam Boozer shkruan historinë, “rookie” i Grizzlies thyen rekordin e LeBron James

· 1 min lexim

E ardhmja e NBA është në duart të sigurta ndërsa beteja për titullin “Rookie of the Year” (Debutanti i Vitit) do të jetë më e ndezur se kurrë.

Pas debutimit mbresëlënës të një talenti si AJ Dybantsa me ekipin e Ëizards radhën për të shkëlqyer e kishte Cameron Boozer. Lojtari i Memphis ishte protagonist absolut natën mes të enjtes dhe të premtes në fitoren e Grizzlies përballë Portland Trail Blazers me shifrat 124-103.

Boozer dëshmoi se është një lojtar i gjithanshëm duke shënuar 18 pikë, duke kapur 12 topa në tabelë dhe duke dhënë 12 asiste. Ai u bë lojtari i dytë më i ri në historinë e NBA-së që arrin një “triple-double”.

Në moshën 19-vjeçare e 103 ditë, Boozer theu rekordin e Jamesit, i cili sipas NBA.com kishte arritur “triple-double”-in e tij të parë në moshën 20-vjeçare e 20-ditëshe, gjatë sezonit 2004-05. A.V.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu