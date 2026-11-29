Mbetet në fuqi ndalimi i lundrimit në Greqi nga erërat e forta, anulohen linja nga Pireu dhe Rafina
Erërat pritet të arrijnë 9–10 ballë në Egje dhe 8 ballë në Jon; anulohen nisjet e pasdites nga Pireu dhe Rafina dhe ndërpriten disa linja ishullore
Mbetet në fuqi ndalimi i lundrimit në disa zona detare të Greqisë për shkak të erërave të forta, të cilat pritet të arrijnë vend-më-vend 9 deri në 10 ballë në Egje dhe 8 ballë në Jon, siç njofton gazeta greke Efsyn, duke cituar Shërbimin Kombëtar Meteorologjik (EMY).
Nga porti i Pireut, linjat e mëngjesit do të zhvillohen normalisht, por nga pasditja priten anulime dhe ndryshime në lidhjet bregdetare. Konkretisht, nuk do të nisen anijet «Nisos Rodos» në orën 18:00 me destinacion Konë dhe Rodosin, si dhe «Diagoras» në orën 20:00 për në Hio dhe Mitilini.
Probleme ka edhe në linjat drejt ishujve të Gjirit Saronik: linja e parë e mëngjesit nuk do të zhvillohet, ndërsa disa anije të shpejta (hidrofoilë) do të mbeten të lidhura në port.
Në portin e Rafinës, linjat e mëngjesit drejt Qikladeve do të zhvillohen normalisht, por anulohen nisjet e pasdites të anijeve «Fast Ferries Andros» në orën 16:45 dhe «Superstar» në orën 18:00, me destinacione Androsin, Tinosin dhe Mikonosin. Nga porti i Lavrios, linjat nga mesdita e më pas do të zhvillohen sipas gjykimit të kapitenëve, në varësi të kushteve të motit.
Ndërkohë janë ndërprerë linjat Volos–Sporade, Kavala–Prinos i Thasos, Keramoti–Limenas i Thasos dhe Aleksandrupoli–Samothraki. Sipas parashikimit të EMY-së, erërat veriore dhe verilindore do të forcohen gradualisht në disa zona detare.
Pasagjerët që kanë planifikuar të udhëtojnë sot ftohen të kontaktojnë autoritetet portuale vendore, kompanitë bregdetare ose agjencitë turistike përpara se të shkojnë në porte, për t’u informuar për anulime ose ndryshime të mundshme të linjave.
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