Tërmet 3,7 Rihter në jug të Kretës
Epiqendra u lokalizua 56 kilometra në jug të Hrisit në Lasithi, me thellësi fokale 23,1 kilometra, sipas Institutit Gjeodinamik
Një tërmet me magnitudë 3,7 Rihter u regjistrua mëngjesin e së dielës (29 nëntor) në zonën detare në jug të Kretës, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Sipas të dhënave të Institutit Gjeodinamik, epiqendra e tërmetit u lokalizua 56 kilometra në jug të Hrisit, në Lasithi, ndërsa thellësia fokale u llogarit në 23,1 kilometra.
Në njoftimin e Efsyn nuk raportohen dëme apo të lënduar nga lëkundja.
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