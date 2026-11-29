Foshnja njëmuajshe dërgohet pa shenja jete në QKMF në Skenderaj, rasti po hetohet
Një foshnjë rreth njëmuajshe është dërguar pa shenja jete në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Skenderaj. Familjarët kanë deklaruar se ajo kishte probleme shëndetësore që nga lindja, ndërsa trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
Një foshnjë rreth njëmuajshe, e gjinisë femërore, është dërguar pa shenja jete në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Skenderaj, siç njofton KosovaPress duke iu referuar raportit të Policisë së Kosovës.
Sipas raportit policor që citon KosovaPress, familjarët kanë deklaruar se foshnja kishte pasur probleme shëndetësore që nga lindja.
Njësitë relevante të Policisë së Kosovës kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur veprimet hetimore.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë i foshnjës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, ndërsa rasti është iniciuar si “Hetim mbi vdekjen”. Lajmi është raportuar sot edhe nga media të tjera kosovare, përfshirë Gazeta Express.
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