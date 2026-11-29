Ndahet nga jeta në moshën 87-vjeçare Stefanos Patakis, themeluesi i Shtëpisë Botuese Patakis
Filolog, shkrimtar, përkthyes dhe botues, ai ia kushtoi jetën veprimtarisë botuese dhe promovimit të gjuhës greke
Në moshën 87-vjeçare është ndarë nga jeta Stefanos Patakis, filolog, shkrimtar, përkthyes dhe botues, i cili themeloi Shtëpinë Botuese Patakis dhe la një gjurmë të rëndësishme në botën botuese greke, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Lajmi për vdekjen e tij u bë i ditur nga fëmijët e tij, përmes një postimi në faqen zyrtare të Shtëpisë Botuese Patakis në Facebook. Stefanos Patakis ishte një nga personalitetet e rëndësishme të librit grek, pasi ia kushtoi jetën veprimtarisë botuese dhe promovimit të gjuhës greke.
Ai lindi në korrik të vitit 1939 në Kallithea. I ati kishte origjinë hungareze, ndërsa e ëma vinte nga Egjio. Ishte më i vogli nga pesë fëmijët e familjes dhe vitet e fëmijërisë i kaloi në kushtet e vështira të Pushtimit dhe të periudhës së pasluftës.
Në mesazhin e tyre prekës, fëmijët e tij e përshkruan momentin e ndarjes: të shtunën pasdite, pas orës 19:00, ai ishte kthyer nga zyra në shtëpi dhe, si gjithmonë, po ngjiste shkallët në këmbë; megjithëse verën e kaluar kishte kaluar një provë të rëndë shëndetësore, të cilën e kishte përballuar me guxim dhe ishte rikuperuar shpejt, këtë herë u rrëzua. «Fjalori i tij mban zi, si ne, nëna jonë dhe nipërit e tij. Dhe të gjithë bashkëpunëtorët dhe bashkudhëtarët e kaq shumë viteve. Jemi shumë dhe jemi të shkatërruar. Pushofsh në dritë, baba. Ana, Elena, Aleksandros», shkruan ata.
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