“Mbetet në rolin e spektatorit”- Begaj nisi konsultimet për datën e zgjedhjeve vendore, Bardhi akuzon: E përbuz këtë t
Kreu i Grupit Parlamentar i PD, Gazment Bardhi, ka reaguar me tone të ashpra pas njoftimit të Presidentit Bajram Begaj se do të nisë konsultimet me palët politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të ardhshme vendore.
Në reagimin e tij, Bardhi e cilëson procesin si një “teatër politik”, duke akuzuar kreun e shtetit se nuk po përmbush rolin e tij kushtetues dhe se po i shërben kryeministrit Edi Rama.
Ai thekson se, në kushtet kur qytetarët po kërkojnë garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme, Presidenti duhet të reagojë ndaj shqetësimeve të tyre.
“Sapo jam njohur me shkresën e Institucionit të Presidentit për thirrjen e konsultimeve lidhur me datën që Edi Rama ka paracaktuar për zgjedhjet e ardhshme vendore. E përbuz me neveri këtë teatër politik.
Ftesa e Bajram Begajt është tërësisht e shpërfillshme dhe nuk meriton as koment. Për fat të keq, Shqipëria nuk ka një President të Republikës që përmbush rolin e tij kushtetues, por një ministër pa portofol në shërbim të Edi Ramës.
Shqiptarët janë në shesh për të kërkuar, ndër të tjera, garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nëse Shqipëria do të kishte një President që e ushtron realisht funksionin e tij kushtetues, ai do ta trajtonte këtë çështje si një emergjencë demokratike dhe do t’u përgjigjej me seriozitet shqetësimeve që prej muajsh po i nxjerrin qytetarët në shesh.
Në vend që të heshtë përballë këtyre shqetësimeve, Presidenti duhet të ishte zëri i Kushtetutës, i demokracisë dhe i qytetarëve. Por, në vend që të përmbushë këtë detyrim, ai zgjedh të mbetet në rolin e një spektatori, duke i shërbyer pushtetit në vend që të mbrojë institucionin që përfaqëson”, shkruan Bardhi, teksa bashkangjitur ka postuar një foto të Edi Ramës dhe Bajram Begajt në Kuvend.
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