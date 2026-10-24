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Ukraina

Mbetje droni bien mbi një parking në qendër të Kievit: një i plagosur, automjete të dëmtuara

Në rrethin Shevchenkivskyi, në qendër të kryeqytetit, mbetjet e një droni ranë mbi një parking të hapur; u dëmtuan automjete, por nuk pati zjarr. Një person u plagos dhe mjekët i dhanë ndihmë në vendngjarje, njoftoi kryebashkiaku Vitali Klitschko.

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Dron i tipit Shahed në fluturim (Foto ilustruese: Ukrinform)

Mbetjet e një droni ranë të shtunën mbi një parking të hapur në rrethin Shevchenkivskyi, në qendër të Kievit, duke plagosur një person, siç njofton Ukrinform.

“Në rrethin Shevchenkivskyi, në qendër të qytetit, mbetjet e një droni ranë mbi një parking të hapur. U dëmtuan automjete, por nuk pati zjarr”, shkroi kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, sipas Ukrinform. Sipas të dhënave paraprake, një person është plagosur dhe personeli mjekësor i ka dhënë ndihmë në vendngjarje.

Siç raporton Ukrinform, forcat e mbrojtjes ajrore ukrainase kanë rrëzuar 101 nga 126 dronët me të cilët Rusia ka sulmuar Ukrainën që nga mbrëmja e 23 tetorit.

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