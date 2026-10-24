Sulme ajrore ruse me bomba FAB në Sloviansk: dy të plagosur, dëme në ndërtesa e shkolla
Rusia goditi Slovianskun me bomba FAB-250 dhe FAB-500 rreth orës 17:00 të së shtunës. Dy persona u plagosën, ndërsa u dëmtuan ndërtesa banimi, dy institucione arsimore, një ndërtesë administrative, një objekt infrastrukture, një kafene dhe automjete, njoftoi kreu i administratës ushtarake të qytetit, Vadym Liakh.
Forcat ruse kryen të shtunën, rreth orës 17:00, sulme ajrore ndaj Slovianskut në rajonin e Donetskut, duke përdorur bomba FAB-250 dhe FAB-500, siç njofton Ukrinform. Nga goditjet u plagosën dy persona, të cilët kanë marrë ndihmë mjekësore.
“Sot, më 24 tetor, rreth orës 17:00, armiku kreu sulme ajrore ndaj Slovianskut me bomba FAB-250 dhe FAB-500. Aktualisht dihet për dy persona të plagosur; të dy kanë marrë ndihmë mjekësore. Janë dëmtuar ose shkatërruar ndërtesa të larta banimi në pjesë të ndryshme të qytetit, dy institucione arsimore, një ndërtesë administrative, një objekt infrastrukture, një kafene dhe automjete”, shkroi kreu i Administratës Ushtarake të Qytetit të Slovianskut, Vadym Liakh, në Facebook, sipas raportimit të Ukrinform.
Siç raporton Ukrinform, evakuimi i detyrueshëm i fëmijëve është zgjeruar së fundmi në të gjithë territorin e komuniteteve të Kramatorskut dhe Slovianskut.
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