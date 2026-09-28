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Kosova

Më 3 tetor, diaspora në Mynih proteston për çlirimtarët: “Liria ka emër – jo në emrin tim!”

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Diaspora shqiptare në Gjermani do të dalë sërish në protestë në përkrahje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Siç njofton Klan Kosova, platforma qytetare “Liria ka emër” bëri të ditur se tubimi do të mbahet më 3 tetor në Mynih, duke nisur nga ora 17:30. “Me 3 Tetor nga ora 17:30 në MÜNCHEN të Gjermanisë diaspora shqiptare proteston me moton: JO NË EMRIN TIM”, thuhet në njoftimin e platformës.

Protesta organizohet kundër aktgjykimit dënues të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, të shpallur më 16 shtator, me të cilin Hashim Thaçi dhe Jakup Krasniqi u dënuan me nga 25 vjet burgim, Kadri Veseli me 18 vjet dhe Rexhep Selimi me 13 vjet — gjithsej 81 vjet burgim.

Sipas raportimit të Telegrafit, protesta në Mynih është pjesë e një vale tubimesh të shqiptarëve të diasporës pas vendimit të Hagës, me tubime të mbajtura ose të paralajmëruara edhe në Cyrih, Këln, Vjenë, si dhe në SHBA e Kanada. Para një jave, shqiptarët protestuan edhe në Mynih, pas tubimeve në Hagë, Prishtinë dhe Cyrih.

Në Prishtinë, platforma “Liria ka Emër” ka thirrur gjithashtu marshin e madh “JO NË EMRIN TIM” më 1 tetor në ora 16:00, si dhe protestë më 10 tetor në Bruksel bashkë me mërgatën.

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