‘Më afër një ndarjeje se kurrë’: A mund të mbijetojë NATO nëse Trump tërheq SHBA-në?
Lufta në Iran ka thelluar një përçarje në aleancën transatlantike, duke ngritur pyetje nëse ajo mund të zgjasë.
Përçmimi i Donald Trump për aleatët e NATO-s daton që para se ai të bëhej president i Shteteve të Bashkuara për herë të parë. Nga zemërimi për shpenzimet e tyre relativisht të ulëta të mbrojtjes deri te — më së fundmi — kërcënimet për të marrë Groenlandën, territorin e Danimarkës, anëtare tjetër e NATO-s, udhëheqësi amerikan e ka lënë prej kohësh aleancën në ankth.
Por vendimi i aleatëve të NATO-s për të mos u bashkuar me luftën e Trump kundër Iranit e ka thelluar përçarjen në nivele të papara, thonë analistët. Këtë javë, Trump e quajti mungesën e mbështetjes së tyre një njollë në aleancë “që nuk do të zhduket kurrë”. Kancelari Friedrich Merz i Gjermanisë e tha edhe më hapur, disa orë më vonë: Konflikti “është bërë një provë stresi transatlantike”.
Kjo shkëmbim nënvizon një pyetje qendrore të ekspozuar nga kriza e Lindjes së Mesme që ekspertët thonë se NATO nuk mund ta shtyjë më: a mund të mbijetojë aleanca transatlantike, veçanërisht nëse SHBA-të tërhiqen?
“Nuk do të ketë kthim në biznesin e zakonshëm në NATO, as gjatë kësaj administrate amerikane dhe as asaj të ardhshme”, tha Jim Townsend, bashkëpunëtor i lartë i asociuar në Qendrën për një Siguri të Re Amerikane dhe ish-Zëvendës Ndihmës Sekretar i Mbrojtjes për Evropën dhe NATO-n. “Jemi më afër një ndarjeje sesa kemi qenë ndonjëherë.”
Trump nuk mund ta tërheqë SHBA-në nga aleanca vetem me vullnetin e tij.
Për ta bërë këtë zyrtarisht, atij i duhet një shumicë prej dy të tretash në Senatin e SHBA-së ose një akt i Kongresit – skenarë që nuk ka gjasa të miratohen së shpejti, me NATO-n që ende gëzon mbështetje të gjerë midis shumë ligjvënësve në të dy partitë kryesore amerikane.
Por ka edhe gjëra të tjera që Trump mund të bëjë. SHBA-të nuk kanë detyrim të vijnë në ndihmë të aleatëve nëse ata sulmohen. Neni 5 i traktatit përcakton detyrimin e mbrojtjes kolektive të anëtarëve, por nuk detyron automatikisht një përgjigje ushtarake – dhe ka skepticizëm midis aleatëve nëse Uashingtoni do të vijë ndonjëherë për të ndihmuar.
SHBA-të gjithashtu mund të zhvendosin rreth 84,000 trupat amerikane të shpërndara në të gjithë Evropën jashtë kontinentit. Wall Street Journal raportoi të mërkurën se Trump po shqyrtonte zhvendosjen e disa bazave amerikane nga vendet e konsideruara të padobishme gjatë luftës së Iranit dhe transferimin e tyre në vende më mbështetëse. Ai mund të mbyllë bazat ushtarake amerikane dhe të ndërpresë koordinimin ushtarak me aleatët.
Meqenëse garancitë e sigurisë së SHBA-së për Evropën kanë qenë baza e NATO-s që nga themelimi i saj, një shkëputje e tillë do të shkaktonte dëme të mjaftueshme.
“Ai nuk ka nevojë të largohet nga NATO për ta minuar atë; duke thënë vetëm se mund ta bëjë, ai tashmë e ka gërryer besueshmërinë e saj si një aleancë efektive”, tha Stefano Stefanini, ish-ambasador italian në NATO nga viti 2007 deri në vitin 2010 dhe ish-këshilltar i lartë i Presidencës italiane.
Megjithatë, aleatët nuk janë të pafuqishëm. Pushtimi i Ukrainës nga Rusia zbuloi gjendjen e dobësuar të industrive evropiane të mbrojtjes dhe varësinë e tyre të thellë nga SHBA-ja. Kjo, së bashku me krizat e shumta diplomatike në partneritetin SHBA-NATO – përfshirë kërcënimin e Trump për të marrë kontrollin e Groenlandës – i ka shtyrë aleatët evropianë të investojnë më shumë në aftësitë mbrojtëse. Midis viteve 2020 dhe 2025, shpenzimet e mbrojtjes së shteteve anëtare u rritën me më shumë se 62 përqind.
Megjithatë, fushat ku Evropa vuan nga varësia e tepërt nga SHBA-ja përfshijnë aftësinë për të goditur thellë në territorin e armikut, inteligjencën, mbikëqyrjen dhe zbulimin, aftësitë hapësinore si inteligjenca satelitore, logjistika dhe mbrojtja e integruar ajrore dhe raketore, sipas një raporti nga Instituti Ndërkombëtar për Studime të Sigurisë (IISS).
Këto sfida mbeten të konsiderueshme. Do të duhet dekada e ardhshme ose më shumë për t’i përmbushur ato dhe rreth 1 trilion dollarë për të zëvendësuar elementët kryesorë të aftësive ushtarake konvencionale të SHBA-së. Industritë e mbrojtjes të Evropës po përpiqen të rrisin prodhimin shpejt dhe shumë ushtri evropiane nuk mund të arrijnë objektivat e tyre të rekrutimit dhe mbajtjes, tha raporti i IISS.
Megjithatë, disa ekspertë besojnë se një NATO evropiane është e mundur. Minna Alander, një analiste në Qendrën e Stokholmit për Studime të Evropës Lindore të Institutit Suedez të Çështjeve Ndërkombëtare, thotë se NATO, me kalimin e viteve, është bërë një strukturë për bashkëpunim ushtarak midis vendeve evropiane.
“Prandaj, NATO mund t’i mbijetojë luftës së Iranit – dhe madje edhe një tërheqjeje të SHBA-së – pasi anëtarët evropianë kanë një nxitje për ta ruajtur atë, edhe nëse në një formë rrënjësisht të ndryshme”, tha Alander.
Për disa, afati është viti 2029. Kjo është koha kur Rusia mund të ketë rindërtuar forcat e saj mjaftueshëm për të sulmuar territorin e NATO-s, sipas vlerësimeve të shefit të mbrojtjes së Gjermanisë, gjeneralit Carsten Breuer. “Por ata mund të fillojnë të na testojnë shumë më shpejt”, tha Breuer në maj të vitit të kaluar, duke urdhëruar që ushtria gjermane të jetë e pajisur plotësisht me armë dhe materiale të tjera deri atëherë. Të tjerë vlerësojnë se Moska mund të paraqesë këtë kërcënim që në vitin 2027.
Po SHBA-të – a do të bënin më mirë pa NATO-n?
Sipas Stefanini-t, ish-ambasadorit, debati rreth NATO-s shpesh “shtrembërohet” për të portretizuar arsyen e ekzistencës së aleancës si vetëm në funksion të mbrojtjes së Evropës nga Rusia, si një favor të SHBA-së për kontinentin.
NATO ishte një rrjet aleancash të lindura në fillimin e Luftës së Ftohtë kundër Bashkimit Sovjetik. Për dekada të tëra, SHBA-të luftuan për të tërhequr në aleancë sa më shumë vende të ishte e mundur, duke i trajtuar ato që refuzuan si miq të armikut.
Pas sulmeve të 11 shtatorit 2001 ndaj SHBA-së, NATO thirri për herë të parë dhe të vetme Nenin 5 për t’u bashkuar me Uashingtonin dhe dërgoi trupa për të luftuar në Afganistan. Mijëra ushtarakë vdiqën atje, përfshirë gati 500 nga Mbretëria e Bashkuar dhe dhjetëra nga Franca, Danimarka, Italia dhe vende të tjera.
Dhe gjatë luftës në Iran, bazat evropiane ishin vende të dobishme për ushtrinë amerikane – edhe nëse shumë vende u distancuan publikisht nga konflikti.
“NATO u shërbeu interesave të SHBA-së dhe Trump i anashkalon këto aspekte,” tha Stefanini. “Evropa ka përgjegjësinë e vet duke mos investuar në mbrojtje dhe duke krijuar varësi të fortë, por të mendosh se NATO u shërben vetëm interesave strategjike evropiane thjesht nuk është e vërtetë.”
