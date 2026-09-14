Droni rus godet trenin diplomatik në Yahodyn: Boris Johnson, David Petraeus dhe Carl Bildt i shpëtojnë sulmit pranë kufirit me Poloninë
Një dron rus ka goditur mëngjesin e sotëm infrastrukturën hekurudhore në Yahodyn, në kufirin mes Ukrainës dhe Polonisë, vetëm pak minuta pasi nga stacioni ishte nisur një tren diplomatik. Në bord ndodheshin këshilltarë sigurie të Bashkimit Evropian dhe ish-udhëheqës evropianë, mes tyre edhe ish-kryeministri britanik Boris Johnson.
Hekurudhat shtetërore të Ukrainës, Ukrzaliznytsia, bënë të ditur se në momentin e saktë të sulmit në stacion ndodhej edhe një tjetër tren, në të cilin udhëtonte ish-drejtori i CIA-s, David Petraeus. Sipas kompanisë, është “mjaft e mundshme” që droni rus e kishte shënjestruar qëllimisht trenin me diplomatët. Treni diplomatik ishte nisur më herët se orari i planifikuar, si pjesë e rregullimeve paraprake për shkak të kërcënimit të vazhdueshëm rus.
Johnson reagoi menjëherë me një postim publik: “Nuk e di se çfarë logjike e shtrembëruar e shtyu Putinin të hedhë në erë një lokomotivë ukrainase të palëvizshme në kufirin me Poloninë këtë mëngjes… Kjo është lloji i sulmit të rastësishëm dhe të pakuptimtë që ukrainasit po e përballojnë çdo ditë — edhe në hekurudhat civile.” Ai e bëri Rusinë përgjegjëse për vdekjen e qindra punonjësve të hekurudhave ukrainase dhe i përshkroi punonjësit dhe udhëtarët si “absolutisht heroikë”.
Ish-kryeministri suedez Carl Bildt konfirmoi se po udhëtonte me një tren pranë kufirit me Poloninë kur treni që vinte pas tij u godit nga droni rus. Bildt kishte marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare të sigurisë në Kiev, Yalta European Strategy. “Nuk ishte treni ynë, por ai pak minuta pas nesh”, shkroi ai në platformën X, duke publikuar edhe një video ku shihet momenti i goditjes.
Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha, e dënoi ashpër sulmin: “‘Terrori barbar’ i Rusisë në Yahodyn nuk është thjesht vazhdim i sulmeve kundër kufijve tanë. Ky është terrori i Putinit që ‘troket’ drejtpërdrejt në dyert e BE-së dhe NATO-s.” Nga Kievi, të dielën, ministri i Jashtëm polak Radoslaw Sikorski paralajmëroi se Rusia ka përdorur dronë të përmirësuar, me motorë reaktivë dhe sisteme më të avancuara udhëzimi: “Ky është një përshkallëzim.”
Ministria ruse e Mbrojtjes deklaroi se forcat e saj vazhduan të godasin infrastrukturën hekurudhore në perëndim të Ukrainës, të cilën — sipas Moskës — vendet evropiane e përdorin për transportimin e ngarkesave ushtarake. Po të dielën, Lituania mbylli përkohësisht aeroportin e Vilniusit, pasi një vëzhgim i dyshuar droni në hapësirën e saj ajrore detyroi NATO-n të niste një avion luftarak; sinjali më vonë doli të ishte shpendë, sipas qendrës lituaneze të menaxhimit të krizave.
Burimi: CNN
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