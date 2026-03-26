S&P 500 6,495 ▼1.46%
DOW 46,035 ▼0.85%
NASDAQ 21,478 ▼2.06%
NAFTA 94.34 ▲4.45%
ARI 4,375 ▼3.89%
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
BTC $68,335 ▼ -3.58% ETH $2,043 ▼ -5.63% XRP $1.3444 ▼ -5% SOL $85.9700 ▼ -6.35%
26 Mar 2026
Europa

Meloni përshëndet vendimin e PE për qendrat e kthimit të migrantëve

· 2 min lexim

Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni përshëndeti sot vendimin e Parlamentit Evropian për qendrat e kthimit të migrantëve.

“Parlamenti Evropian i hapi sot dritën jeshile rregullave të reja të riatdhesimit: Evropa më në fund po lëviz në drejtimin e duhur, duke ndjekur një rrugë që Italia e ka mbështetur fuqimisht”, deklaroi kryeministrja në median sociale duke theksuar se “me qendrat e kthimit, mundësia e identifikimit të një vendi riatdhesimi për migrantët e paligjshëm zgjerohet duke përfshirë jo vetëm vendet e origjinës, por edhe vendet e treta”.

Për Melonin “ky është një hap i rëndësishëm drejt bërjes së riatdhesimeve më efektive, forcimit të kontrollit kufitar dhe dhënies së Evropës një politike më të besueshme për migracionin”.

Parlamenti Evropian i hapi dritën jeshile sot, me 389 vota pro, 206 kundër dhe 32 abstenime, fillimit të negociatave ndërinstitucionale mbi të ashtuquajturën Direktiva e Kthimit.

Ato zgjerojnë mundësitë për identifikimin e një “vendi kthimi”, duke përfshirë jo vetëm vendin e origjinës, por edhe vendet e treta.

Për më tepër, krahasuar me legjislacionin aktual, propozimi i jep përparësi riatdhesimit të detyruar mbi largimin vullnetar dhe parashikon mundësinë e krijimit të qendrave të kthimit në vendet e treta./  a.jor.

