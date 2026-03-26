Meloni përshëndet vendimin e PE për qendrat e kthimit të migrantëve
Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni përshëndeti sot vendimin e Parlamentit Evropian për qendrat e kthimit të migrantëve.
“Parlamenti Evropian i hapi sot dritën jeshile rregullave të reja të riatdhesimit: Evropa më në fund po lëviz në drejtimin e duhur, duke ndjekur një rrugë që Italia e ka mbështetur fuqimisht”, deklaroi kryeministrja në median sociale duke theksuar se “me qendrat e kthimit, mundësia e identifikimit të një vendi riatdhesimi për migrantët e paligjshëm zgjerohet duke përfshirë jo vetëm vendet e origjinës, por edhe vendet e treta”.
Për Melonin “ky është një hap i rëndësishëm drejt bërjes së riatdhesimeve më efektive, forcimit të kontrollit kufitar dhe dhënies së Evropës një politike më të besueshme për migracionin”.
Parlamenti Evropian i hapi dritën jeshile sot, me 389 vota pro, 206 kundër dhe 32 abstenime, fillimit të negociatave ndërinstitucionale mbi të ashtuquajturën Direktiva e Kthimit.
Ato zgjerojnë mundësitë për identifikimin e një “vendi kthimi”, duke përfshirë jo vetëm vendin e origjinës, por edhe vendet e treta.
Për më tepër, krahasuar me legjislacionin aktual, propozimi i jep përparësi riatdhesimit të detyruar mbi largimin vullnetar dhe parashikon mundësinë e krijimit të qendrave të kthimit në vendet e treta./ a.jor.
