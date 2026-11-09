Meta zgjeron globalisht verifikimin e moshës me inteligjencë artificiale në Instagram për adoleshentët
Teknologjia e vlerësimit të moshës do të kalojë miliona adoleshentë të tjerë nën mbrojtjet e Teen Accounts, edhe kur data e lindjes i tregon si të rritur
Meta Platforms njoftoi të hënën se do ta zgjerojë globalisht teknologjinë e saj të vlerësimit të moshës me inteligjencë artificiale, siç njofton Reuters, për të kaluar miliona adoleshentë të tjerë në Instagram nën mbrojtjet e "Teen Accounts", edhe nëse ata kanë dhënë data lindjeje që i tregojnë si të rritur.
Teen Accounts, të disponueshme në Instagram, Facebook dhe Messenger, kanë mbrojtje të integruara që kufizojnë automatikisht se kush mund të kontaktojë adoleshentët, përmbajtjen që shohin dhe kohën që kalojnë në aplikacione.
Njoftimi vjen ndërsa kompania përballet me padi që pretendojnë se platformat e saj dëmtojnë përdoruesit e rinj. Në gusht, Meta arriti marrëveshje me vlerë deri në 18 miliardë dollarë me pothuajse çdo shtet dhe territor të SHBA-së për të zgjidhur paditë e prokurorëve të përgjithshëm mbi dëmin ndaj adoleshentëve, dhe sipas marrëveshjeve u zotua të përmirësojë mënyrën se si identifikon adoleshentët dhe fëmijët nën 13 vjeç.
Muajin e kaluar, Meta u marrëvesh me një paditëse adoleshente në një gjyq në Los Anxhelos që testonte pretendimet se Instagram dhe Facebook ishin projektuar për të krijuar varësi, duke shkaktuar probleme të shëndetit mendor dhe një çrregullim të të ngrënit.
Prindërit në SHBA do të fillojnë të marrin këtë muaj njoftime në Instagram që shpjegojnë se si adoleshentët vendosen në mbrojtje të përshtatshme për moshën. Në Australi, Meta ka filluar të përdorë sinjalin e diapazonit të moshës të Apple si metodë shtesë për përcaktimin e moshës së përdoruesve, ndërsa kompania po vazhdon shpërndarjen e teknologjisë në Facebook dhe do të fillojë të lançojë teknologji të ngjashme globalisht në Threads më vonë këtë vit.
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