Milatoviq pas mesazhit të Mandiqit: “Nuk do ta interpretoj çfarë ka në mendje” — zgjedhjet parlamentare mes prillit dhe qershorit të vitit të ardhshëm
Presidenti i Malit të Zi iu përgjigj deklaratës së kryetarit të Kuvendit se deri te zgjedhjet kanë mbetur gjashtë muaj; dy mesazhet e tij: askush nuk guxon të jetë pengesë e rrugës evropiane dhe papërgjegjshmërisë institucionale nuk i përgjigjet me papërgjegjshmëri
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, iu përgjigj sot deklaratës së kryetarit të Kuvendit, Andrija Mandiqit, i cili një ditë më parë tha se deri te zgjedhjet parlamentare kanë mbetur gjashtë muaj. “Nuk do ta interpretoj se çfarë ka Mandiqi në mendje”, tha Milatoviqi për gazetarët në Podgoricë, pas konferencës “Reforma e vetëqeverisjes lokale në rrugën drejt BE-së”, të organizuar nga Bashkësia e komunave të Malit të Zi, siç njofton Vijesti.
Sipas tij, Kuvendi u konstituua në korrik të vitit 2023, që do të thotë se zgjedhjet do të duhej të mbaheshin në periudhën prill–qershor të vitit të ardhshëm — afati kushtetues. “Do të kem, siç i takon praktikave demokratike, një bisedë me të gjithë përfaqësuesit e partive parlamentare, dhe pas këtyre bisedimeve do t’i shpall zgjedhjet e rregullta parlamentare”, tha ai. Edhe zgjedhjet lokale do të mbahen në qershor të vitit të ardhshëm.
Milatoviqi dha dy mesazhe: së pari, askush në Mal të Zi nuk guxon të jetë pengesë për rrugën evropiane të vendit; së dyti, papërgjegjshmërisë institucionale nuk duhet t’i përgjigjet me papërgjegjshmëri institucionale, pasi kjo vetëm e thellon krizën. “Mali i Zi ka nevojë për pjekuri dhe stabilitet demokratik për ta çuar këtë proces deri në fund. Anëtarësimi i plotë i Malit të Zi në BE deri në vitin 2028 është ajo që do shumica më e madhe e qytetarëve”, citohet të ketë thënë ai.
Ai paralajmëroi edhe për një situatë “paradoksale”: po t’i shpallnim zgjedhjet nesër, në vend nuk do të ekzistonte asnjë institucion që do të mund t’i organizonte, pasi asgjë nuk është bërë në kontekstin e reformës zgjedhore. “U bëj thirrje deputetëve të Kuvendit ta zgjidhin këtë situatë sa më shpejt, sepse mbi ta bie përgjegjësia e plotë”, tha Milatoviqi, sipas raportimit të Vijesti-t.
Deklarata vjen në një moment tensioni institucional, ndërkohë që presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, mbërrin në Mal të Zi në kuadër të turneut të saj të rregullt në vendet e Ballkanit Perëndimor — ajo do të vizitojë gjithashtu Bosnjën e Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, dhe do të marrë pjesë në hapjen e një qendre të re për kontrollin e kufirit malazez.
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