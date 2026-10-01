Türlü turke — gjella tradicionale me perime të përziera në enë balte
Patëllxhanë, kunguj, speca dhe domate që piqen ngadalë në enë balte me vaj ulliri — një gjellë e butë, e lehtë dhe plot shije mesdhetare.
Përbërësit (për 4–6 porcione)
- 2 patëllxhanë mesatarë, të prerë në kubikë
- 2 kunguj mesatarë, të prerë në kubikë
- 2 speca jeshilë, të prerë në rripa
- 3 domate të mëdha, të prera në feta
- 2 patate mesatare, të prera në kubikë
- 1 qepë e madhe, e prerë në feta
- 4 thelpinj hudhre, të shtypur
- 100 ml vaj ulliri
- 1 lugë çaji kripë
- 1 lugë çaji piper i kuq i ëmbël
- 1/2 lugë çaji piper i zi
- Majdanoz i freskët për servirim
Hapat e përgatitjes
- Pastroni dhe prisni të gjitha perimet në copa afërsisht të njëjta.
- Në një enë balte (güveç) ose tavë, ngrohni vajin e ullirit dhe skuqni lehtë qepën me hudhrën për 2–3 minuta.
- Shtoni patatet, kungujt, specat dhe patëllxhanët; përzieni me kripë, piper të kuq dhe piper të zi.
- Vendosni fetat e domateve sipër, mbuloni enën dhe piqni në furrë të nxehur paraprakisht në 180°C për 40–45 minuta, derisa perimet të zbuten dhe lëngu të trashet.
- Servireni të ngrohtë, me bukë të freskët dhe majdanoz të grirë sipër.
Koha: përgatitja 20 minuta, gatimi 45 minuta. Porcione: 4–6.
Tema: kuzhinë turke perime türlü
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