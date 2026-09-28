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Mali i Zi

Milovac (MANS): Institucionet e Malit të Zi vazhdojnë të fshihen pas heshtjes dhe vulave të sekretit

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Aksesit të Lirë në Informacione, zëvendësdrejtori ekzekutiv i MANS-it, Dejan Milovac, paralajmëron se qasja e lirë në informacione vazhdon të thyhet te heshtja e institucioneve dhe vulat e sekretit.

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Dejan Milovac, zëvendësdrejtor ekzekutiv i MANS-it (foto: MANS)

Siç njofton Vijesti në një intervistë të botuar sot, zëvendësdrejtori ekzekutiv i Rrjetit për Afirmimin e Sektorit Joqeveritar (MANS), Dejan Milovac, paralajmëron se e drejta e publikut për të ditur në Malin e Zi vazhdon të thyhet te heshtja e institucioneve, vulat e sekretit dhe procedurat shumëvjeçare — ndërsa dokumenti ka vlerën më të madhe pikërisht kur publiku ende mund të reagojë.

Sipas Milovacit, MANS e ka dëshmuar përmes hulumtimeve konkrete: dokumentacioni i marrë përmes qasjes së lirë në informacione u përdor në kontrollin e pasurisë dhe të ardhurave të ish-zyrtarit të ANB-së dhe funksionarit të policisë Duško Golubović, ndërsa në rastin e Petar Lazović u kërkuan të dhëna për punësimin dhe pagat për t’i krahasuar me pasurinë e dokumentuar — por ANB-ja përsëri refuzoi dhënien e të dhënave, pas gati pesë vjetësh procesesh në disa instanca gjyqësore.

Ai thekson se heshtja e administratës mbetet mënyra më e thjeshtë për ta lodhur qytetarin: vetëm gjatë vitit 2025 MANS ka paraqitur 1.804 ankesa për heshtjen e administratës. Sipas të dhënave të MANS-it për vitin 2026, organet që më shpesh heshtin janë Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Shëndetësisë, ANB-ja, Ministria e Administratës Publike, Sekretariati i Përgjithshëm dhe Kabineti i Kryeministrit; te vulat e sekretit më shpesh thirren ANB-ja dhe Ministria e Mbrojtjes.

Milovac thotë se ligji i ri zgjeron shumë atë që institucionet duhet të publikojnë vetë — nga buxheti dhe prokurimet publike te përbërja e komisioneve, pagat e funksionarëve dhe regjistrat — por shumë institucione ende e konsiderojnë dokumentacionin si pronë të vetën. Ai thekson se sot, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Aksesit të Lirë në Informacione, është momenti për të kujtuar se pa qasje në fakte nuk ka as kontroll serioz të pushtetit dhe as luftë efektive kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

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