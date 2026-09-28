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Mali i Zi

Qeverisë së Malit të Zi i mungojnë 7–8 milionë euro për ndihmën 100-euro për pensionistët, paralajmëron analisti

Instituti Alternativa: nëse Qeveria merr 5 milionë euro nga rezerva buxhetore, do të duhet të zhvendosë edhe 7–8 milionë euro të tjera nga pozicione të tjera të buxhetit.

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Kartëmonedha 100-euroshe (foto ilustruese: Vijesti)

Siç njofton Vijesti, analisti Marko Sošić i Institutit Alternativa llogarit se Qeverisë së Malit të Zi i mungojnë gati tetë milionë euro për të paguar ndihmën e premtuar një herë prej 100 eurosh për pensionistët, nëse për këtë qëllim merr pesë milionë euro nga rezerva buxhetore, ku aktualisht ka të “lira” rreth pesë milionë euro.

Sipas Sošićit, nevojiten 12–13 milionë euro gjithsej, por nuk do të jetë i nevojshëm ri-bilanci i buxhetit. Nëse pensionistët “hanë” rezervën, 7–8 milionë euro të tjera do të duhet të zhvendosen nga pozicione të tjera buxhetore. Ai vlerëson se pagesa e njoftuar tregon probleme në planifikimin e shpenzimeve shtetërore dhe se efekti i një ndihme jo-selektive është i dyshimtë, pasi të njëjtën shifër do ta marrin të gjithë — pavarësisht nga masa e pensionit.

Sipas shkrimit të Vijesti-t, pensionin nga Fondi PIO e marrin rreth 129.000 pensionistë, nga të cilët 11.000 jetojnë jashtë shtetit. Ministria e Financave nuk u është përgjigjur pyetjeve të Vijesti-t — sa do të kushtojë gjithsej pagesa e premtuar prej 100 eurosh për pensionistët, nga cilat fonde buxhetore do të financohet dhe nëse paratë janë parashikuar në buxhetin për vitin 2026; as Kabineti i kryeministrit Milojko Spajić nuk u përgjigj.

Kryeministri Spajić njoftoi më 17 shtator, gjatë prezantimit të programit të ri qeveritar “Euro model” për rritjen e pagave, se të gjithë pensionistët do të marrin në dhjetor 100 euro shtesë si ndihmë për dimër. “Euro modeli”, zbatimi i të cilit njoftohet nga janari 2027, parashikon edhe harmonizimin e pensioneve katër herë në vit, për t’i përcjellë rritjen e pagave.

Sošić saktëson se rezerva buxhetore për vitin 2026 është planifikuar në 39,87 milionë euro. Rreth 5,4 milionë kanë shkuar për festimin e Ditës së Pavarësisë, festivalet verore në Ulqin dhe Budva dhe tubime ndërkombëtare; 3,5 milionë janë ndarë për shuarjen e zjarreve. Ai thotë se çështja kyçe nuk është nëse shteti ka 12–13 milionë euro, por çfarë do të arrijë me ato para — dhe se, duke përdorur të dhënat e Fondit PIO dhe kartelës sociale, ndihma mund të drejtohej më saktë te ata që kanë më shumë nevojë.

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