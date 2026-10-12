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Politika

Ministri i Jashtëm i Izraelit Gideon Sa’ar në Tiranë, takime me Ramën, Peleshin dhe Hoxhën

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Ministri i Jashtëm i Izraelit, Gideon Sa’ar, ndodhet në Tiranë për një vizitë zyrtare, gjatë së cilës pritet të zhvillojë takime me drejtuesit më të lartë të shtetit shqiptar.

Në axhendën e diplomatit izraelit janë parashikuar takime me kryeministrin Edi Rama, kryetarin e Kuvendit, Niko Peleshi, si dhe ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha.

Në fokus të bisedimeve pritet të jetë forcimi i marrëdhënieve dypalëshe dhe zgjerimi i bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Izraelit.

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