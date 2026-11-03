Ministri i Jashtëm i Zvicrës, Ignazio Cassis, viziton Kosovën më 5 nëntor
Shefi i diplomacisë zvicerane vjen në Prishtinë në kuadër të turit në Ballkanin Perëndimor; në agjendë takimet me presidenten Shiroka Pula, kryeministrin Kurti dhe ministrin Konjufca, marrëveshja e tregtisë së lirë me EFTA-n dhe mbështetja për dialogun Kosovë–Serbi.
Ministri i Punëve të Jashtme të Zvicrës, Ignazio Cassis, do të qëndrojë në Kosovë më 5 nëntor, në kuadër të një vizite zyrtare në tri shtete të Ballkanit Perëndimor — Serbi, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut — që zhvillohet nga 4 deri më 6 nëntor, siç njofton Telegrafi duke iu referuar njoftimit të Departamentit Federal të Punëve të Jashtme të Zvicrës, të publikuar më 3 nëntor.
Sipas njoftimit zviceran, në qendër të vizitës do të jenë marrëdhëniet dypalëshe, integrimi evropian dhe promovimi i paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon.
Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Cassis pritet të takohet me presidenten e Kosovës, Justina Shiroka Pula, me kryeministrin Albin Kurti dhe me ministrin e Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca. Një nga temat kryesore do të jetë marrëveshja e tregtisë së lirë ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës në kuadër të Asociacionit Evropian të Tregtisë së Lirë (EFTA), e cila ka hyrë së fundmi në fuqi; pritet të diskutohet edhe mbështetja e Zvicrës për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ministri zviceran do të vizitojë edhe misionin paqeruajtës të NATO-s, KFOR, ku Zvicra merr pjesë që nga viti 1999 përmes kontingjentit SWISSCOY. Në cilësinë e kryesuesit aktual të OSBE-së, ai do të vizitojë edhe misionet e kësaj organizate në Prishtinë, Beograd dhe Shkup.
Departamenti Federal i Punëve të Jashtme ka theksuar se vizita riafirmon marrëdhëniet e ngushta të Zvicrës me vendet e Ballkanit Perëndimor, të forcuara edhe përmes diasporës së madhe që jeton dhe vepron në Zvicër. Gjatë qëndrimit në Beograd dhe Prishtinë, Cassis do të marrë pjesë edhe në inaugurimin e hapësirave të reja të ambasadave zvicerane, ndërsa në takime do të theksohet rëndësia e dialogut, e trajtimit të së kaluarës dhe e mbrojtjes së të gjitha komuniteteve.
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