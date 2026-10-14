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14 Tet 2026
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Kosova

Ministri italian Crosetto nga Prishtina: Mund të vendosim radarë në Ballkan për të mbrojtur rajonin dhe Italinë

Italia do ta vazhdojë angazhimin e sigurisë në Ballkanin Perëndimor edhe nëse KFOR-i e zvogëlon praninë në Kosovë, deklaroi ministri i Mbrojtjes Guido Crosetto në Prishtinë, duke përmendur mundësinë e vendosjes së radarëve në rajon.

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Ministri i Mbrojtjes i Italisë, Guido Crosetto, ka deklaruar në Prishtinë se vendi i tij do ta vazhdojë angazhimin për sigurinë e Ballkanit Perëndimor edhe në rast se misioni i KFOR-it e zvogëlon praninë dhe operacionet në Kosovë, siç njofton Telegrafi duke cituar agjencinë italiane të lajmeve ANSA.

Crosetto i bëri komentet në margjinat e ceremonisë së ndërrimit të komandës së KFOR-it, ku gjeneralmajori italian Roberto Vergori mori drejtimin e misionit të NATO-s në Kosovë nga paraardhësi i tij turk. Ministri theksoi se Ballkani është pjesë e rëndësishme e sigurisë së Italisë, prandaj Roma po e shqyrton edhe mundësinë e vendosjes së radarëve në rajon në të ardhmen.

Sipas raportimit të Telegrafit, radarët do të shërbenin për mbrojtjen e vendeve të rajonit dhe të vetë Italisë nga kërcënimet e mundshme. Crosetto e lidhi këtë nevojë me natyrën e re të kërcënimeve, duke sjellë si shembull raketat që goditën aeroportet e Arabisë Saudite, për të cilat tha se u ndërtuan nga Huthitë dhe arritën shpejtësi shumë të larta, çka tregon, sipas tij, se me çfarë kërcënimesh do të përballen kombet në të ardhmen.

Ministri italian nënvizoi rëndësinë e ruajtjes së një pranie në vendet fqinje mike, me qëllim krijimin e një mburoje të përbashkët mbrojtëse, të aftë t’u kundërvihet kërcënimeve të tilla. Deklarata e tij vjen në një ditë kur drejtuesit e lartë të NATO-s zhvilluan një sërë takimesh në Prishtinë për sigurinë e Kosovës dhe pozicionimin e trupave të KFOR-it në varësi të zhvillimeve në terren.

Italia është kontribuuesi më i madh trupor në KFOR dhe me ndërrimin e sotëm të komandës e mori sërish drejtimin e misionit, në një fazë kur në NATO po diskutohet përshtatja e pranisë së forcave me kushtet e sigurisë në Kosovë dhe në rajon.

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