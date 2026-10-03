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Konflikti SHBA - Iran

Ministria e shëndetësisë në Sanaa: 72 të vrarë dhe 125 të plagosur nga sulmet saudite që nga fillimi i përshkallëzimit

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Qyteti i vjetër i Sanaas, kryeqyteti i Jemenit. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Të paktën 72 njerëz janë vrarë dhe 125 të tjerë janë plagosur në sulmet saudite që nga fillimi i përshkallëzimit, njoftoi sot ministria e shëndetësisë në Sanaa, kryeqytetin e Jemenit të kontrolluar nga Huthi-t, sipas raportimit të Al Jazeera-s.

Shifrat e reja e çojnë numrin e përgjithshëm të viktimave në më shumë se 200 të vrarë, përfshirë përditësimet e mëparshme të ditës, ndërsa ministria e mbrojtjes saudite deklaroi se ka shënjestruar objekte ushtarake, raporton Al Jazeera.

Sipas ministrisë në Sanaa, shumica dërrmuese e viktimave janë civilë, përfshirë gra dhe fëmijë.

Përshkallëzimi në Jemen vjen paralelisht me luftën më të gjerë SHBA–Iran: forcat qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite dhe Huthi-t e mbështetur nga Irani po përleshen ashpër në Taiz dhe në bregun e Detit të Kuq, ndërsa Riadi po përgatit, sipas raportimeve, një ofensivë të madhe për të rimarrë kontrollin e Ngushticës Bab al-Mandeb.

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