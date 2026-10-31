Ministrja Vujačiq në Tiranë: Sundimi i ligjit dhe reformat në kapitujt 23 dhe 24, përparësi kyçe e Malit të Zi
Në forumin ministror BE–Ballkani Perëndimor për drejtësi dhe punë të brendshme, që u mbajt në Tiranë, ministrja e Drejtësisë e Malit të Zi, Tamara Vujačiq, tha se vendi ka shënuar përparim të matshëm dhe se mbyllja e kapitujve 23 dhe 24 mbetet përparësi e qeverisë.
Ministrja e Drejtësisë e Malit të Zi, Tamara Vujačiq, mori pjesë në takimin ministror në kuadër të Forumit Ministror BE–Ballkani Perëndimor për drejtësi dhe punë të brendshme, që u mbajt në Tiranë; siç njofton CdM, ajo theksoi se forcimi i sundimit të ligjit dhe reformat në kapitujt 23 dhe 24 mbeten përparësi kyçe të Malit të Zi.
Sipas CdM-së, Vujačiq tha se Mali i Zi e sheh rrugën evropiane si mundësi për të ndërtuar një sistem më të fortë, më të drejtë dhe më funksional, në interes të qytetarëve, dhe se procesi i integrimit është transformim i thellë i gjyqësorit, i institucioneve dhe i sundimit të ligjit.
Ajo theksoi se Mali i Zi ka arritur përparim të matshëm përmes reformave normative, miratimit të ligjeve të reja, forcimit të institucioneve dhe rezultateve në gjyqësor dhe në luftën kundër krimit të organizuar; sipas saj, më shumë se 100 aktakuza të ngritura kundër grupeve kriminale të organizuara dhe procedurat e shumta të nisura konfirmojnë se institucionet veprojnë në mënyrë profesionale dhe të qëndrueshme. “Ne nuk flasim vetëm për reforma në letër, por për transformim të vërtetë të sistemit”, tha Vujačiq.
Vujačiq u shpreh se mbyllja e kapitujve 23 dhe 24 është përparësi e qeverisë dhe se nuk është fundi i rrugës, por fillimi i një faze të re, ku standardet evropiane duhet të jetojnë në praktikë; Mali i Zi, siç njofton CdM, po punon edhe në digjitalizimin e gjyqësorit, sistemet e menaxhimit të lëndëve dhe shërbimet elektronike.
Në margjinat e forumit, ministrja zhvilloi edhe takime bilaterale me përfaqësues të institucioneve të BE-së dhe partnerë nga Ballkani Perëndimor për bashkëpunimin e ardhshëm në fushat e drejtësisë dhe punëve të brendshme.
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