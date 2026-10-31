Kotorrasi dënohet me 17 vjet burg për abuzim seksual të fëmijëve
Gjykata e Lartë në Podgoricë dënoi me 17 vjet burg 38-vjeçarin nga Kotori, që punonte herë pas here si trajner basketbolli, për abuzim seksual të të miturve, veprime të ndaluara seksuale dhe shfrytëzim të fëmijëve për pornografi.
Gjykata e Lartë në Podgoricë e dënoi dje me një dënim të vetëm prej 17 vjetësh burg I. K. (38) nga Kotori, i cili punonte herë pas here si trajner basketbolli, për abuzim seksual të të miturve, veprime të ndaluara seksuale dhe shfrytëzim të fëmijëve për pornografi, siç njofton Pobjeda. Vendimi u shpall në shkallë të parë, ndërsa sipas raportimit të Portalit ETV, çështja ka të bëjë me vepra të kryera ndaj fëmijëve gjatë disa viteve.
Vendimin e shkallës së parë e shpalli gjyqtarja Irena Šofranac-Nedović. Gjykata konstatoi se i dënuari gjatë viteve 2022 dhe 2024 abuzoi seksualisht fëmijë, u tregoi përmbajtje pornografike dhe i nxiti në veprime të ndaluara. Një pjesë e veprave u kryen pranë objekteve sportive në Kotorr, ku ai vinte në kontakt me të miturit, ndërsa gjykata konstatoi edhe përdorimin e telefonave celularë dhe aplikacionit Snapchat për shkëmbim materialesh eksplicite.
Për veprat ndaj fëmijës nën 14 vjeç dhe veprimet e ndaluara seksuale ai mori nga pesë vjet burg, ndërsa për tri vepra të zgjatura të shfrytëzimit të fëmijëve për pornografi gjithsej tetë vjet, dënime që u bashkuan në dënimin e vetëm prej 17 vjetësh. Në dënim do t’i llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga 31 korriku 2024, ndërsa paraburgimi iu zgjat edhe pas vendimit, deri në plotfuqishmërinë e tij.
Arsyet e hollësishme të vendimit nuk u bënë publike, sepse gjatë arsyetimit publiku ishte i përjashtuar nga salla e gjyqit.
Rasti u zbulua në fillim të gushtit 2024, pasi Qendra për Punë Sociale njoftoi policinë. Denoncimi u pranua më 30 korrik 2024 dhe I. K. u arrestua të nesërmen.
Klubi i basketbollit të Kotorrit kishte deklaruar se ai nuk ishte angazhuar zyrtarisht si ndihmëstrajner. Ndërkohë, Mbrojtësi i të Drejtave të Njeriut konstatoi shkelje të të drejtave të fëmijëve dhe i rekomandoi Ministrisë së Sportit të qartësojë procedurat e kontrollit për personat që në klubet sportive vijnë në kontakt me fëmijë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.