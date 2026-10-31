Rusia vendos viza për shtetasit e Malit të Zi nga 30 dhjetori
Ambasada e Rusisë në Podgoricë njoftoi se nga 30 dhjetori shtetasit malazezë do të hyjnë në Rusi vetëm me vizë, si masë reciprociteti pas vendimit të Podgoricës për vizat ndaj rusëve nga 1 nëntori.
Shtetasit e Malit të Zi nga 30 dhjetori do të mund të hyjnë në Rusi vetëm me vizë, siç njofton Vijesti, duke cituar njoftimin e Ambasadës së Rusisë në Podgoricë. Vendimi i Moskës vjen si masë reciprociteti, pasi Podgorica njoftoi se nga 1 nëntori shtetasit rusë do të kenë nevojë për vizë për të hyrë në Mal të Zi, duke i dhënë fund regjimit pa viza që ka funksionuar prej vitesh mes dy vendeve.
Sipas njoftimit të Ambasadës ruse, që e përcjell Primorski Portal, Moska do të respektojë rreptësisht marrëveshjen e 24 shtatorit 2008 mes qeverive të dy vendeve për kushtet e udhëtimeve të ndërsjella të shtetasve. Mali i Zi e ka njoftuar zyrtarisht Rusinë për tërheqjen nga kjo marrëveshje dhe, duke marrë parasysh datën e njoftimit, ajo pushon së zbatuari më 30 dhjetor.
Nga ajo datë, shtetasit malazezë do të hyjnë në Federatën Ruse vetëm me viza, pavarësisht llojit të pasaportës që zotërojnë, në përputhje me Ligjin Federal nr. 114-FZ të 15 gushtit 1996. Ambasada bëri të ditur se informacion shtesë mbi procedurën e lëshimit të vizave gjendet në faqen e saj zyrtare.
Nga ana tjetër, sipas vendimit të Qeverisë së Malit të Zi, nga e diela 1 nëntor viza për hyrje në Mal të Zi do t’u kërkohet shtetasve të Rusisë, Bjellorusisë, Turqisë, Kinës dhe Arabisë Saudite, përveç rasteve kur plotësohen kushtet e përjashtimit. Podgorica e ka arsyetuar ndryshimin, të vendosur që në korrik, me përafrimin e politikës së vizave me rregullat e Bashkimit Evropian, një detyrim që rrjedh nga procesi i anëtarësimit të vendit në BE.
Vendimi i Ambasadës ruse nuk vjen pa paralajmërim: ende në mes të tetorit, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, kishte paralajmëruar se Moska do të përgjigjej me reciprocitet ndaj masës së Podgoricës. Me njoftimin e fundit, paralajmërimi formalizohet dhe masa merr datën konkrete, 30 dhjetorin.
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