Mitrovicë: Anulohet ekskursioni i maturantëve të Shkollës së Mjekësisë, drejtuesit takohen me komunarët
Drejtoria Komunale e Arsimit në Mitrovicë e ka anuluar ekskursionin e klasave të 12-ta për në Shqipëri; shkolla thotë se s'ka marrë ende njoftim zyrtar
Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në Mitrovicë ka anuluar ekskursionin e maturantëve të Shkollës së Mjekësisë ‘Dr. Xheladin Deda’, i cili ishte planifikuar të nisej të mërkurën në mëngjes, siç njofton Klan Kosova.
Drejtoresha e shkollës, Drita Qamili, ka deklaruar për Klan Kosova se deri më tani nuk janë në dijeni për arsyet e anulimit, pasi shkolla ende nuk ka pranuar njoftim zyrtar me shkrim nga DKA-ja.
Për këtë çështje, drejtuesit e shkollës kanë zhvilluar një takim paraditen e sotme me zyrtarë komunalë për të gjetur një zgjidhje, raporton gazetari i Klan Kosova, Kastriot Tahiri, nga Mitrovica.
Sipas tij, palët kanë vendosur në peshore argumentet e secilës anë lidhur me vendimin e marrë për anulimin e ekskursionit të klasave të 12-ta për në Shqipëri.
‘Anulimi është bërë mbrëmë pasdite, rreth një orë pasi ka përfunduar orari zyrtar i Komunës, mirëpo më shqetësuese se fakti për anulimin është vendimi që ka marrë Komuna e që daton 20 ditë më herët para se të dihej edhe operatori ekonomik’, deklaroi Tahiri për Klan Kosova.
Drejtori i Arsimit në Mitrovicë ka thënë shkurt për Klanin se ‘shkolla ka shkelur ligjin duke zgjedhur operatorin ekonomik më të shtrenjtë dhe duke mos i përfillur ofertat tjera me çmim më të lirë’.
Sipas gazetarit Tahiri, nuk dihet nëse Komuna do të lëshojë pe apo do të qëndrojë pas vendimit për ta anuluar ekskursionin dhe për të shpallur sërish konkurs për përzgjedhjen e një operatori tjetër ekonomik, pasi 175 euro, sipas drejtorit të Arsimit, janë të papërballueshme për ekonomitë familjare në Kosovë.
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