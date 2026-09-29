☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 94.08 ▲1.6%
ARI 4,169 ▲0.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $83,436 ▲ +0.35% ETH $2,677 ▲ +1.01% XRP $1.4949 ▲ +0.8% SOL $118.2800 ▼ -0.62%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 94.08 ▲1.6 % ARI 4,169 ▲0.01 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 94.08 ▲1.6 % ARI 4,169 ▲0.01 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Media italiane rekomandon Tiranën mes alternativave për pushime në vjeshtë Sulmi në Ibër Lepenc, sot seanca gjyqësore ndaj tre të akuzuarve Mohammad Alfaraj hap sot në Londër solo-ekspozitën e parë europiane: «The heart is a bird’s nest, the brain is a spider web» në Delfina Foundation Bulgogi koreane — mishi i marinuar i pjekur në skarë, pjata legjendare e Koresë Nga Mareza në Tivat: Pajisje përgjimi te shtetas të huaj — policia kontrollon nëse u përdorën në Mal të Zi
Menu
Ekspozita

Mohammad Alfaraj hap sot në Londër solo-ekspozitën e parë europiane: «The heart is a bird’s nest, the brain is a spider web» në Delfina Foundation

Artisti saudit i lindur në vitin 1993 sjell në Delfina Foundation komisione të reja dhe vepra të fundit në instalacion, vizatim, fotografi, film dhe skulpturë; pas disa çmimeve të Art Basel-it vitin e kaluar, karriera e tij ndërkombëtare po ngjitet me shpejtësi.

· 2 min lexim

Hapet sot në Londër ekspozita «The heart is a bird’s nest, the brain is a spider web» (Zemra është fole zogu, truri është rrjetë merimange), solo-ekspozita e parë institucionale në Europë e artistit saudit Mohammad Alfaraj, siç njofton Artnet News në udhëzuesin e saj për ekspozitat më të rëndësishme të vjeshtës londineze. Ekspozita do të qëndrojë e hapur nga 29 shtatori deri më 22 nëntor 2026 në Delfina Foundation.

Alfaraj, i lindur në vitin 1993 dhe me bazë në oazën e shkretëtirës Al-Ahsa në Arabinë Saudite, është një nga zërat më dallues të brezit të ri të artistëve sauditë. Fama e tij ndërkombëtare po rritet me shpejtësi pas disa çmimeve të fituara në Art Basel vitin e kaluar dhe pas shfaqjes së parë institucionale në Jameel Arts Center të Dubait, e cila u mbyll në janar të këtij viti.

Ekspozita bashkon komisione të reja me vepra të fundit që përfshijnë instalacion, vizatim, fotografi, film dhe skulpturë. Duke u mbështetur në folklorin saudit dhe në ritualet e përditshme, Alfaraj imagjinon njerëzit, kafshët, insektet dhe bimët si shoqërues dhe familje — një botë ku emocionet, kujtimet dhe historitë enden si fije: zemra si fole, vend kujdesi e përkatësie, truri si rrjetë merimange, vend kompleksiteti e ndërthurjeje.

Ekspozita është konceptuar posaçërisht për ambientin shtëpiak të Delfina Foundation, ku Alfaraj ishte artist në rezidencë në vitet 2018 dhe 2023 — dhe përkon me një komision site-specific në Fondation Louis Vuitton, dalja e parë solo e tij në një institucion francez, që hapet në tetor.

Alfaraj përdor materiale vendase si gjethe palmash dhe hurma, objekte të gjetura dhe mbeturina, duke i kthyer ato në kapsula kohe e kujtese; praktika e tij shtrihet nga filmi e fotografia te skulptura dhe shkrimi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu