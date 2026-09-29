Mohammad Alfaraj hap sot në Londër solo-ekspozitën e parë europiane: «The heart is a bird’s nest, the brain is a spider web» në Delfina Foundation
Artisti saudit i lindur në vitin 1993 sjell në Delfina Foundation komisione të reja dhe vepra të fundit në instalacion, vizatim, fotografi, film dhe skulpturë; pas disa çmimeve të Art Basel-it vitin e kaluar, karriera e tij ndërkombëtare po ngjitet me shpejtësi.
Hapet sot në Londër ekspozita «The heart is a bird’s nest, the brain is a spider web» (Zemra është fole zogu, truri është rrjetë merimange), solo-ekspozita e parë institucionale në Europë e artistit saudit Mohammad Alfaraj, siç njofton Artnet News në udhëzuesin e saj për ekspozitat më të rëndësishme të vjeshtës londineze. Ekspozita do të qëndrojë e hapur nga 29 shtatori deri më 22 nëntor 2026 në Delfina Foundation.
Alfaraj, i lindur në vitin 1993 dhe me bazë në oazën e shkretëtirës Al-Ahsa në Arabinë Saudite, është një nga zërat më dallues të brezit të ri të artistëve sauditë. Fama e tij ndërkombëtare po rritet me shpejtësi pas disa çmimeve të fituara në Art Basel vitin e kaluar dhe pas shfaqjes së parë institucionale në Jameel Arts Center të Dubait, e cila u mbyll në janar të këtij viti.
Ekspozita bashkon komisione të reja me vepra të fundit që përfshijnë instalacion, vizatim, fotografi, film dhe skulpturë. Duke u mbështetur në folklorin saudit dhe në ritualet e përditshme, Alfaraj imagjinon njerëzit, kafshët, insektet dhe bimët si shoqërues dhe familje — një botë ku emocionet, kujtimet dhe historitë enden si fije: zemra si fole, vend kujdesi e përkatësie, truri si rrjetë merimange, vend kompleksiteti e ndërthurjeje.
Ekspozita është konceptuar posaçërisht për ambientin shtëpiak të Delfina Foundation, ku Alfaraj ishte artist në rezidencë në vitet 2018 dhe 2023 — dhe përkon me një komision site-specific në Fondation Louis Vuitton, dalja e parë solo e tij në një institucion francez, që hapet në tetor.
Alfaraj përdor materiale vendase si gjethe palmash dhe hurma, objekte të gjetura dhe mbeturina, duke i kthyer ato në kapsula kohe e kujtese; praktika e tij shtrihet nga filmi e fotografia te skulptura dhe shkrimi.
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