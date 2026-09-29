Sabine Moritz debuton te Galerie Max Hetzler në Berlin: “ROT GELB BLAU STAUB”, dialog abstraksioni dhe figure
Piktorja gjermane paraqet për herë të parë te galeria berlineze dymbëdhjetë kanavaca të mëdha, kuadriptikun e saj të parë dhe vepra në letër të tre dekadave; në tetor pritet solo-ekspozita e saj në Muzeun e Kopshtit në Londër.
Piktorja gjermane Sabine Moritz (lindur 1969 në Quedlinburg) paraqet “ROT GELB BLAU STAUB” (“E kuqja, e verdha, bluja, pluhuri”), ekspozitën e saj të parë solo te Galerie Max Hetzler në Berlin (Potsdamer Straße), e cila qëndron e hapur deri më 31 tetor 2026, siç njofton Artnet News në një përmbledhje të publikuar së fundmi.
Ekspozita përmban dymbëdhjetë kanavaca me format të madh, të grupuara nga tri, kuadriptikun e parë të artistes, “Fragment einer Idylle (1–4)” (2026), një natyrë të qetë, si dhe një përzgjedhje veprash në letër të shtrira në katin e dytë të galerisë, që mbulojnë tre dekada të praktikës së saj.
Titulli i ekspozitës frymëzohet nga katër elementët klasikë — zjarri, ajri, toka dhe uji — të cilët Moritz i përdor si pikënisje dhe parim organizues: të kuqet e koncentruara e zjarrta, blutë dhe jeshilet më të ftohta, tonet e dendura tokësore. Ajo nuk përpiqet t’i ilustrojë elementët, por t’i trajtojë si rryma të fshehta që përcjellin temat përmes ngjyrës dhe humorit.
Xhevahiri i ekspozitës është një pikturë e re me katër panele, ku forma femërore shfaqen mes furçave të lira e gjestike. Që nga viti 2023, artistja po eksperimenton me rikthimin e figurës në fusha ndryshe krejtësisht abstrakte — një qasje që lundron mes formës së dallueshme dhe gjestit të pastër, ku pjesët e trupit të njeriut dalin ose tërhiqen në varësi të fokusit të shikuesit.
Veprat në letër të katit të dytë zbulojnë një kapitull më të hershëm të jetës dhe praktikës së saj: vizatime mbi fotografi dhe gazeta që lënë të kuptohen fëmijërinë e saj në Gjermaninë Lindore, me motive helikopterësh, blloqesh banimi dhe një fëmije të vetmuar.
Veprat e Moritz-it gjenden në koleksione të rëndësishme institucionale në botë — Centre Pompidou në Paris, Tate në Londër, Muzeun e Artit Bashkëkohor në Los Anxhelos dhe Muzeun Hirshhorn në Uashington. Ekspozita te Max Hetzler është një kthim i rëndësishëm për artisten, dhe sipas Artnet News ajo paraprin prezantimin solo që do t’i kushtohet në Muzeun e Kopshtit (Garden Museum) në Londër, i cili hapet të enjten, më 8 tetor 2026.
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