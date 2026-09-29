Ann Temkin largohet nga MoMA pas gati dy dekadash: do të drejtojë përgatitjet për 100-vjetorin e muzeut
Kuratorja e parë grua në krye të departamentit më të madh të Muzeut të Artit Modern në Nju Jork largohet në janar 2027 dhe merr rolin e këshilltares strategjike për festimin e 100-vjetorit të MoMA-së në vitin 2029.
Ann Temkin do të largohet në janar nga posti i kuratores kryesore të pikturës dhe skulpturës në Muzeun e Artit Modern (MoMA) në Nju Jork, pas gati dy dekadash në një nga rolet më me ndikim në botën e artit modern dhe bashkëkohor, siç njofton Artnet News. Kërkimi për pasuesen e saj, në krye të departamentit më të madh të muzeut, ka nisur menjëherë.
Temkin, gruaja e parë që drejtoi këtë departament, firmosi disa nga ekspozitat më të mëdha të viteve të fundit: “Picasso Sculpture” (2015), “Matisse: The Red Studio” (2022) dhe retrospektivën e Marcel Duchamp-it, ekspozita më e vizituar e këtij viti në muze. Mandati i saj u shënua nga thyerja e ndarjeve të ngurta mes mediumeve të ndryshme dhe nga pasurimi i narrativës së muzeut me gra dhe artistë BIPOC, sipas Artnet News.
Në vitin 2024, Marlon Mullen u bë artisti i parë me aftësi të kufizuara në zhvillim që mori një ekspozitë solo në MoMA. “Abstract Expressionist New York” (2010) solli rreth 250 vepra të marra të gjitha nga koleksioni i muzeut, ndërsa retrospektiva e Barnett Newman-it (2002) mbetet studimi referencial për artin e tij. Temkin e nisi karrierën në MoMA si asistente kuratoriale, më pas punoi 16 vjet në Muzeun e Artit të Filadelfias (1987–2003), ku kuratoi ekspozitat e Joseph Beuys-it, Constantin Brâncuși-t, Alice Neel-it dhe Barnett Newman-it.
Largimi nuk është dalje në pension: vitin e ardhshëm Temkin merr rolin e këshilltares strategjike që do të drejtojë planet për festimin e 100-vjetorit të muzeut në vitin 2029. “100-vjetori i MoMA-së do të jetë natyrshëm një moment kujtimi, por mbi të gjitha një mundësi për të parë përpara dhe për të hapur imagjinatën”, u shpreh ajo në njoftimin e muzeut, të cituar nga Artnet News.
E lindur në Torrington të Connecticut-it në vitin 1959, Temkin u diplomua magna cum laude në Harvard (1981) dhe mori doktoraturën në historinë e artit në Yale (1991). Pas kthimit në MoMA në vitin 2003, ajo mori drejtimin e departamentit në vitin 2008 dhe nisi transformimin e galerive të koleksionit nga hapësira të ndara sipas mediumeve në prezantime të integruara, fluide dhe me këndvështrime të shumëfishta.
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