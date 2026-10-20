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Mali i Zi

Monteput dhe kompania spanjolle Centunion nënshkruajnë memorandum për segmentin Tolloshi–Farmaci të autostradës Tivar–Boljare

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Kompania shtetërore Monteput dhe kompania spanjolle Centunion S.A. nënshkruan sot në Herceg Novi një memorandum mirëkuptimi për zhvillimin dhe realizimin e segmentit Tolloshi–Farmaci të autostradës Tivar–Boljare, siç njofton portali Investitor, duke iu referuar njoftimit të Monteputit. Dokumenti u nënshkrua në kuadër të konferencës së investimeve Bashkimi Evropian – Mali i Zi (AIM 2026) nga drejtori i përgjithshëm i Monteputit, Milan Ljiljaniq, dhe drejtori i përgjithshëm i Centunionit, Felipe Canet.

Segmenti Tolloshi–Farmaci, i gjatë rreth pesë kilometra, është vazhdimi i autostradës drejt jugut, nga segmenti Smokovac–Tolloshi në drejtim të bregdetit malazez. Sipas Monteputit, zhvillimi i tij është një hap i rëndësishëm në lidhjen e mëtejshme të autostradës Tivar–Boljare me pjesën jugore të vendit dhe në përmirësimin e lidhjeve rrugore të Podgoricës me bregdetin, duke krijuar kushte për flukse më efikase tranziti dhe për uljen e ngarkesës së trafikut në kryeqytet.

Memorandumi bazohet në marrëveshjen kuadër për bashkëpunimin financiar dhe teknik mes qeverisë së Malit të Zi dhe qeverisë së Mbretërisë së Spanjës, të nënshkruar më 5 qershor 2026, e cila, siç thekson Monteputi, synon forcimin e bashkëpunimit të dy vendeve në fushën e infrastrukturës rrugore.

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