Monteput dhe kompania spanjolle Centunion nënshkruajnë memorandum për segmentin Tolloshi–Farmaci të autostradës Tivar–Boljare
Kompania shtetërore Monteput dhe kompania spanjolle Centunion S.A. nënshkruan sot në Herceg Novi një memorandum mirëkuptimi për zhvillimin dhe realizimin e segmentit Tolloshi–Farmaci të autostradës Tivar–Boljare, siç njofton portali Investitor, duke iu referuar njoftimit të Monteputit. Dokumenti u nënshkrua në kuadër të konferencës së investimeve Bashkimi Evropian – Mali i Zi (AIM 2026) nga drejtori i përgjithshëm i Monteputit, Milan Ljiljaniq, dhe drejtori i përgjithshëm i Centunionit, Felipe Canet.
Segmenti Tolloshi–Farmaci, i gjatë rreth pesë kilometra, është vazhdimi i autostradës drejt jugut, nga segmenti Smokovac–Tolloshi në drejtim të bregdetit malazez. Sipas Monteputit, zhvillimi i tij është një hap i rëndësishëm në lidhjen e mëtejshme të autostradës Tivar–Boljare me pjesën jugore të vendit dhe në përmirësimin e lidhjeve rrugore të Podgoricës me bregdetin, duke krijuar kushte për flukse më efikase tranziti dhe për uljen e ngarkesës së trafikut në kryeqytet.
Memorandumi bazohet në marrëveshjen kuadër për bashkëpunimin financiar dhe teknik mes qeverisë së Malit të Zi dhe qeverisë së Mbretërisë së Spanjës, të nënshkruar më 5 qershor 2026, e cila, siç thekson Monteputi, synon forcimin e bashkëpunimit të dy vendeve në fushën e infrastrukturës rrugore.
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