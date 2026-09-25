Mot i vranët dhe reshje të dobëta shiu
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot do të mbajë mot i vranët, ndërkaq vranësirat vende-vende mund të shoqërohen me reshje të dobëta shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri në 9°C, ndërsa temperaturat maksimale nga 20 deri në 24°C.
Do të fryjë erë nga jugperëndimi, me shpejtësi 1–5 m/s. /Telegrafi/
Tema: kryesore
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