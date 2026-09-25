Haxhiu për fitoren e Kosovës: Nisje e fuqishme e djemve tanë
Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, përgëzoi kombëtaren e Kosovës pas fitores 1–0 ndaj Irlandës në hapjen e UEFA Nations League: "Nisje e fuqishme e djemve tanë".
Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, njëherësh kryetare e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka reaguar pas fitores 1–0 të Kosovës ndaj Irlandës në ndeshjen e parë të grupit të UEFA Nations League. Takimi u luajt në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, ndërsa golin e fitores e shënoi kapiteni Vedat Muriqi.
Haxhiu, e cila e ndoqi ndeshjen nga tribuna, përgëzoi ekipin për paraqitjen dhe fitoren e rëndësishme. “Një Kosovë që me një lojë të bukur siguroi një fitore të rëndësishme ndaj Irlandës në ndeshjen e parë të grupit. Nisje e fuqishme e djemve tanë”, u shpreh ajo.
Fitorja e kombëtares u arrit në minutat e fundit të takimit, duke nisur me tri pikë rrugëtimin në këtë edicion të UEFA Nations League përpara mijëra tifozëve në “Fadil Vokrri”.
Burimi: Klan Kosova
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