☁️
Tiranë 13°C · Vranët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,704 ▼0.02%
DOW 51,350 ▼0.31%
NASDAQ 26,939 ▲0.01%
NAFTA 93.79 ▼0.87%
ARI 4,306 ▲0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,627 ▲ +0.42% ETH $2,691 ▲ +0.32% XRP $1.5462 ▲ +3.05% SOL $117.4200 ▲ +2.09%
S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.79 ▼0.87 % ARI 4,306 ▲0.19 % S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.79 ▼0.87 % ARI 4,306 ▲0.19 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
25 Sht 2026
Breaking
Gjykata e Parisit shqyrton shitjen e Pissarro-së: shtatë trashëgimtarë kërkojnë anulimin e ankandit 1.2 milionë stërlina, thonë se piktura u grabit nga nazistët McBride mban Lynx në avantazh ndërsa Fever rrit përpjekjet për rikthim Dokumentari “Musk” i Alex Gibney merr trailer-in e parë: pothuajse katër orë për ngritjen e Elon Musk, kërcënime ligjore dhe 100% në Rotten Tomatoes Jalen Brunson njofton se është plotësisht i shëruar pas operacionit në kyçin e dorës së majtë Ukraina dhe Tajvani në axhendën e samitit Trump–Xi në Uashington
Menu
Kosova

Haxhiu për fitoren e Kosovës: Nisje e fuqishme e djemve tanë

Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, përgëzoi kombëtaren e Kosovës pas fitores 1–0 ndaj Irlandës në hapjen e UEFA Nations League: "Nisje e fuqishme e djemve tanë".

· 1 min lexim

Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, njëherësh kryetare e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka reaguar pas fitores 1–0 të Kosovës ndaj Irlandës në ndeshjen e parë të grupit të UEFA Nations League. Takimi u luajt në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, ndërsa golin e fitores e shënoi kapiteni Vedat Muriqi.

Haxhiu, e cila e ndoqi ndeshjen nga tribuna, përgëzoi ekipin për paraqitjen dhe fitoren e rëndësishme. “Një Kosovë që me një lojë të bukur siguroi një fitore të rëndësishme ndaj Irlandës në ndeshjen e parë të grupit. Nisje e fuqishme e djemve tanë”, u shpreh ajo.

Fitorja e kombëtares u arrit në minutat e fundit të takimit, duke nisur me tri pikë rrugëtimin në këtë edicion të UEFA Nations League përpara mijëra tifozëve në “Fadil Vokrri”.

Burimi: Klan Kosova

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu