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Kosova

Mot me diell e vranësira, priten reshje të dobëta në disa zona

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Sot në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira, ndërsa në disa zona vranësirat mund të sjellin reshje të dobëta shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 5 deri në 8°C, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 20 deri në 23°C.

Era do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi, me shpejtësi prej 1 deri në 4 m/s

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