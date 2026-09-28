Mot me diell e vranësira, priten reshje të dobëta në disa zona
Sot në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira, ndërsa në disa zona vranësirat mund të sjellin reshje të dobëta shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 5 deri në 8°C, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 20 deri në 23°C.
Era do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi, me shpejtësi prej 1 deri në 4 m/s
Tema: kryesore
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