Kardinali Ernest Simoni uron nga Vatikani 114-vjetorin e Pavarësisë, prezantohet pulla e përbashkët me Selinë e Shenjtë
Nga mbrëmja festive e Ambasadës së Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë, kardinali falënderoi ata që nderojnë popullin shqiptar, ndërsa ministri Ferit Hoxha theksoi harmoninë ndërfetare; pulla e përbashkët kushtohet Zojës së Këshillit të Mirë, në 35-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike.
Kardinali Ernest Simoni ka uruar shqiptarët për 114-vjetorin e Pavarësisë nga një mbrëmje festive e organizuar nga Ambasada e Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë në Vatikan, siç njofton Shqiptarja.com. Në mesazhin e tij, kardinali theksoi se gjithçka në këtë botë është kalimtare, ndërsa themeli i jetës qëndron te ringjallja, e cila largon frikën nga vdekja dhe i jep njeriut dritë.
“Faleminderit të gjithëve ju që keni nderuar dhe vazhdoni ta nderoni kaq lart popullin tonë”, tha kardinali, duke e quajtur veten një bir të përulur të popullit shqiptar.
Në mbrëmje ishte i pranishëm edhe ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, i cili e vuri theksin te bashkëjetesa dhe harmonia ndërfetare në Shqipëri, duke e përshkruar atë jo si tolerancë të dhënë nga lart, por si mënyrë të natyrshme jetese dhe kulturë të përditshme respekti. Hoxha shtoi se Shqipëria dhe Selia e Shenjtë ndajnë angazhimin për dinjitetin njerëzor, dialogun dhe paqen.
Një moment i veçantë i mbrëmjes ishte prezantimi i pullës së përbashkët kushtuar Zojës së Këshillit të Mirë, në 35-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë.
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