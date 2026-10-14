☁️
Tiranë 21°C · Vranët 14 Tetor 2026
S&P 500 7,805 ▼0.02%
DOW 51,670 ▼0.35%
NASDAQ 27,204 ▼0.15%
NAFTA 95.46 ▲1.4%
ARI 4,109 ▼1.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $82,732 ▼ -0.6% ETH $2,481 ▼ -0.82% XRP $1.3590 ▼ -0.15% SOL $105.5600 ▼ -0.8%
S&P 500 7,805 ▼0.02 % DOW 51,670 ▼0.35 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 95.46 ▲1.4 % ARI 4,109 ▼1.63 % S&P 500 7,805 ▼0.02 % DOW 51,670 ▼0.35 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 95.46 ▲1.4 % ARI 4,109 ▼1.63 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
14 Tet 2026
Breaking
Prishtina paralajmëron kallëzim penal ndaj kryeshefit të KMDK-së për mbylljen e deponisë së Mirashit gjatë natës «Pride» zbulon kastin e plotë për Bridge Theatre: muzikali nga filmi i vitit 2014 hapet më 12 nëntor në Londër “Mrekullitë e Arbërisë”, mbrëmje kushtuar pasurisë së folklorit shqiptar Lajmet e rreme për humbje jete, reagon Ministria e Shëndetësisë: Ja gjendja e të lënduarve Blerim Isufaj ankohet në Supreme për shkarkimin e tij
Menu
Arte

“Mrekullitë e Arbërisë”, mbrëmje kushtuar pasurisë së folklorit shqiptar

· 2 min lexim
“Mrekullitë e

“Mrekullitë e Arbërisë” sollën në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor një spektakël të veçantë, kushtuar folklorit shqiptar, traditave dhe trashëgimisë kulturore kombëtare.

Artistët e Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valleve Popullore, së bashku me Ansamblin “Gurra e Kurbinit”, përcollën për publikun një mbrëmje të mbushur me ngjyra, ritëm dhe emocione. Shfaqja u prit me duartrokitje të shumta nga salla e mbushur me artdashës, të cilët përmes muzikës, këngës dhe valles u rikthyen te rrënjët e kulturës shqiptare.

Në këtë spektakël u ndërthurën tingujt epikë të lahutës, magjia e polifonisë shqiptare dhe energjia e K’cimit të Tropojës. Një vend të veçantë zuri edhe xhubleta, si simbol i trashëgimisë sonë kulturore, krahas motiveve që sollën në skenë qytetet e gurta dhe traditën e lashtë të transhumancës, lëvizjes sezonale të bagëtive nga një zonë kullotjeje në tjetrën.

Pjesë e mbrëmjes ishin edhe mjeshtrit e folklorit shqiptar, Vendim Kapaj me fyell, Pjetër Matusha me lahutë, si dhe grupi i çiftelive, të cilët kontribuuan në përcjelljen e tingujve dhe traditave muzikore ndër breza.

Përmes kësaj shfaqjeje, “Mrekullitë e Arbërisë” sollën në vëmendje larminë e folklorit shqiptar dhe rëndësinë e ruajtjes e promovimit të tij. Mbrëmja bashkoi muzikën, vallen, veshjet tradicionale dhe kujtesën kulturore, duke e kthyer skenën në një hapësirë ku tradita shqiptare vijon të jetojë dhe të përcillet te brezat e rinj.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu