Muzeu Rajonal i Orange feston 10-vjetorin me dy ekspozita të reja: «Mawambul» dhe fotografitë historike të EA Lumme
Muzeu në Orange të Uellsit të Ri Jugor në Australi, që ka pritur rreth 325,000 vizitorë që nga hapja në vitin 2016, shënon dekadën e parë me ekspozitën e tij më ambicioze kushtuar kulturës Wiradjuri dhe me një ekspozitë fotografike me mbi 3,500 imazhe historike në pllaka xhami.
Muzeu Rajonal i Orange, në qytetin Orange të Uellsit të Ri Jugor në Australi, feston në nëntor 10-vjetorin e hapjes me dy ekspozita të reja, siç njofton Këshilli i Qytetit Orange. Institucioni, që u hap në vitin 2016, është bërë për një dekadë një pikë takimi e komunitetit për historinë e rajonit.
Në qendër të festimeve është «Mawambul: Here. Together.», ekspozita afatgjatë e historisë lokale, e cilësuar nga vetë muzeu si më ambiciozja e tij deri më sot. E krijuar së bashku me komunitetin, ajo mbledh objekte origjinale, instalime interaktive dhe një përvojë qendrore filmike që eksploron vendin dhe kulturën Wiradjuri, duke treguar lidhjet mes njerëzve, vendeve dhe brezave të rajonit; ekspozita mbështetet nga Newmont Cadia, sipas Këshillit të Qytetit Orange.
Ekspozita e dytë, «Painted in Light: EA Lumme, Art Photographer», i kushtohet fotografit me origjinë estoneze Evan Antoni Lumme, i cili jetoi dhe punoi në rajonin Central West nga viti 1895 deri në vitin 1935. Më shumë se 3,500 imazhet e tij, të kapura me detaje të mprehta në pllaka xhami dhe të ruajtura në albumet familjare, dokumentojnë njerëzit, vendet, jetën e punës dhe ngjarjet e rajonit; ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 14 qershor 2027, siç njofton Këshilli i Qytetit Orange.
«Në vetëm 10 vjet, Muzeu Rajonal i Orange është bërë një vend i rëndësishëm ku komuniteti ynë mblidhet dhe zbulon historinë tonë», tha kryebashkiaku Tony Mileto, duke theksuar se muzeu ka pritur rreth 325,000 vizitorë që nga hapja. Të dy ekspozitat do të hapen zyrtarisht prej tij në festën e përvjetorit të enjten më 19 nëntor në orën 18:00, ku do të prezantohet edhe logoja dhe identiteti i ri i markës së muzeut.
Për instalimin e ekspozitave, muzeu është i mbyllur që nga e hëna 26 tetor dhe do të rihapet për publikun të premten më 20 nëntor; orari i rregullt është çdo ditë nga ora 9:00 deri në 16:00. Festa e përvjetorit do të moderohet nga Alex James i ABC Central West, me ndërhyrje të drejtorit ekzekutiv të Museums & Galleries NSW, Brett Adlington, dhe të menaxheres së muzeut, Dr Mary-Liz Andrews, si dhe me muzikë live dhe një performancë vallëzimi të nxënësve të shkollës publike Bletchington.
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