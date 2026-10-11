Nadella: modeleve të inteligjencës artificiale u duhet një «fren emergjence»
Shefi ekzekutiv i Microsoft-it, Satya Nadella, deklaroi të shtunën se modelet e inteligjencës artificiale kanë nevojë për një «fren emergjence» dhe se ka ardhur koha «të tërhiqemi dhe të rivlerësojmë arkitekturën e besimit» së AI-së, siç raporton TechCrunch.
Në një postim të shtunën në X, Nadella argumentoi se «Super Intelligence» — termi që administrata Trump preferon për inteligjencën artificiale — nuk mund të trajtohet «si një sërë kutish të zeza brenda njëra-tjetrës, duke thjesht pranuar ose refuzuar rekomandimet, përgjigjet dhe veprimet e saj».
Qasja që ai propozon, sipas postimit, nënkupton ndarjen e modelit nga «lidhësja» (harness) që orkestron punën e tij, si dhe eksternalizimin e kontrolleve dhe masave mbrojtëse. Nadella kërkoi gjithashtu që çdo veprim i rëndësishëm i një modeli të dokumentohet me «prova të pamundura për t’u falsifikuar dhe të lexueshme nga njeriu», dhe që një person i autorizuar të ketë gjithmonë mundësinë «ta ndalojë ose fikë modelin në mes të detyrës».
«Duhet të supozojmë se modeli është i kompromentuar dhe ta izolojmë që në fillim», shkroi ai. «Mendojeni si një fren emergjence».
Komentet e Nadellës vijnë në një kohë kur kompanitë kryesore të AI-së po pranojnë gjithnjë e më shumë incidente ku duket se kanë humbur kontrollin mbi modelet e tyre, dhe pak pasi shefi i Anthropic, Dario Amodei, publikoi një plan për zhvillim më të kujdesshëm të inteligjencës artificiale.
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