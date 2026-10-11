Sulmi me raketë i Huthi-t ndaj aeroportit të Riadit lë 12 të vrarë dhe 309 të plagosur — aeroporti mbyllet, Trump-i lë të hapur kundërpërgjigjen amerikane
Riadi u trondit të shtunën nga sulmi më vdekjeprurës në një vend të Gjirit Arabik që nga fillimi i luftës amerikano-izraelite ndaj Iranit në shkurt: raketa të lëshuara nga Huthi-t e Jemenit goditën terminalet 3 dhe 4 të Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid, duke lënë të paktën 12 të vrarë dhe 309 të plagosur, siç njofton Wall Street Journal.
Midis viktimave janë një qytetar amerikan, katër shtetas sauditë, dy nga Bangladeshi, si dhe shtetas nga Egjipti, Siria, Jordania, Palestina dhe Sudani, njoftoi Autoriteti i Përgjithshëm i Aviacionit Civil të Arabisë Saudite (GACA), sipas The Sun. Dhjetëra të plagosur mbeten në gjendje kritike, pesë prej tyre në kujdes intensiv, ndërsa spitalet aktivizuan një thirrje urgjente të mjekëve për t’u përballur me “emergjencën serioze”.
Sipas New York Post, ky është sulmi i tretë ndaj aeroportit të Riadit brenda javës. Ai vjen vetëm tre ditë pasi sulmi i së enjtes la tre të vrarë, përfshirë një pilot të kompanisë ajrore Saudia, dhe shkatërroi një avion pasagjerësh në të njëjtin aeroport.
Përgjigja e menjëhershme saudite ishte evakuimi dhe mbyllja e plotë e aeroportit, ndërkohë që fluturimet u anuluan ose u devijuan — sipas të dhënave të Flightradar24, një avion që shkonte drejt Riadit u devijua në Dammam. Kanadaja, Gjermania dhe Irlanda i paralajmëruan qytetarët e tyre të shmangin aeroportin, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga sauditët tha se shkatërroi një platformë lëshimi raketash në Sana, prej nga u godit kryeqyteti saudit.
Presidenti Donald Trump la të hapur mundësinë e një kundërpërgjigjeje amerikane: i pyetur të shtunën nëse Uashingtoni do t’u bashkohej sulmeve saudite kundër Huthi-ve, ai u përgjigj “Mundemi. Do ta shqyrtojmë. Sapomë mësuam për sulmin e fundit, kështu që do të vendosim. Ne lëvizim shumë shpejt”, raporton New York Post.
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