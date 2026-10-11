«Angel and the Badman» del në kinema: Zachary Levi dhe Tommy Lee Jones në ri-xhirimin e vesternit klasik të John Wayne
Vestërni i Julio Quintana-s, që imagjinon sërish filmin e vitit 1947, mbërriti në kinematë amerikane më 9 tetor — me reagime të ndara nga kritika.
Vestërni «Angel and the Badman», ri-xhirim i filmit klasik të vitit 1947 që shënoi prodhimin e parë të vetë John Wayne-it, mbërriti në kinematë amerikane më 9 tetor 2026. Regjia mban firmën e Julio Quintana-s, ndërsa prodhimi vjen nga Angel Studios, siç njofton ComingSoon. Filmi zgjat 105 minuta dhe është kategorizuar PG-13 për dhunë, imazhe me gjak, material sugjestionues dhe gjuhë.
Historia ndjek Quirt Evans-in, një pistoletar të frikshëm që, pasi plagosi rëndë, strehitet te një familje e thjeshtë fermere. Penny, vajza e familjes, i ofron mirësi dhe shansin për t’u shkëputur nga jeta e dhunës. Por e kaluara nuk e lë të qetë: banda e Laredo Stevens-it dhe sherifi që e ndjek rrezikojnë familjen që e priti në shtëpi, dhe Quirt-i detyrohet të zgjedhë mes kthimit në dhunë dhe shpagimit.
Në rolin e Quirt Evans-it luan Zachary Levi, ndërsa Tommy Lee Jones interpreton sherifin që e ndjek. Neal McDonough është antagonisti Laredo Stevens, Meg Fraser luan Penny-n, vajzën e fermerëve që e strehon, dhe Jean Louisa Kelly interpreton Irene Worth-in. Në origjinalin e vitit 1947 luajtën Gail Russell, Harry Carey dhe Bruce Cabot.
Reagimi i kritikës është i ndarë, sipas ComingSoon. Filmi ka mbledhur vetëm rreth 23% në Rotten Tomatoes, shumë më poshtë se origjinali i vitit 1947; disa kritikë e quajnë Levi-n të gabuar për rolin, ndërsa të tjerë e vlerësojnë si film të këndshëm për adhuruesit e vesternëve. Hollywood in Toto i dha filmit 3 nga 5 yje.
Tommy Lee Jones sjell me vete një pedigree të pasur vesternësh: miniseriali «Lonesome Dove» (1989), që i siguroi nominimin për çmimin Emmy, «The Missing» (2003), si dhe «The Three Burials of Melquiades Estrada» (2005) dhe «The Homesman» (2014), këto të dyja të drejtuara dhe të luajtura prej tij.
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