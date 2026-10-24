Nafta për ngrohje mbi 6 dollarë galoni bëhet pengesë për republikanët në garat për Senatin
Me afrimin e dimrit, çmimi i naftës për ngrohje mbi 6 dollarë për galon është kthyer në çështje qendrore në garat e ngushta për Senatin në Maine, New Hampshire dhe Alaska, që më 3 nëntor mund të vendosin kontrollin e Kongresit.
Rick Russman, 80 vjeç, nga Kingston i New Hampshire-it, ka qenë republikan për pesë dekada. Këtë vit, ndërsa shteti i tij përgatitet për një dimër me kosto të larta të naftës për ngrohje, ai do të votojë për demokratin Chris Pappas në një nga garat më të ndjekura për Senatin në vend, siç njofton Reuters. “Karburanti që kushton më shumë se 6 dollarë galoni është një shpenzim i madh”, tha Russman, i cili do të mbështetet edhe te një sobë druri për të ngrohur shtëpinë këtë dimër.
Çmimet e larta të naftës për ngrohje janë një çështje e fuqishme në shtetet veriore që varen nga ky karburant, si Maine, New Hampshire dhe Alaska, ku garat për Senatin më 3 nëntor mund të vendosin nëse republikanët e presidentit Donald Trump e ruajnë kontrollin e Kongresit, sipas intervistave të Reuters me 15 votues, kandidatë dhe strategë. Sipas Administratës së Informacionit për Energjinë, çmimi i naftës për ngrohje ka kaluar 6 dollarë për galon në nivel kombëtar, nga rreth 3.50 dollarë një vit më parë.
Kandidatët demokratë kanë kërkuar t’i lidhin kostot më të larta me luftën e Trump ndaj Iranit, e cila ka ndërprerë furnizimet globale me dizel. Mungesa e çoi çmimin e dizelit — i ngjashëm me naftën për ngrohje — në një rekord mbi 6.50 dollarë për galon, duke shtrenjtuar edhe ushqimet dhe produktet bazë të konsumit.
Reuters raportoi i pari këtë javë se Departamenti amerikan i Energjisë lëshoi naftë për ngrohje nga rezervat në Verilindje. E pyetur për kritikat se politikat e Trump kanë çuar në rritjen e kostove të ngrohjes, Shtëpia e Bardhë iu referua pikërisht këtij lëshimi nga rezervat — një hap që, sipas një analisti, vështirë se do të ndikojë te çmimet.
“Kostot janë një erë kundër për republikanët”, tha Lance Dutson, strateg republikan në Maine. “Partia në pushtet mbahet përgjegjëse për gjëra të tilla, dhe është kaq qartë faji i Trump për shkak të kësaj lufte me Iranin.”
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